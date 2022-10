“Mientras exista PlayStation, Call of Duty llegará a PlayStation” – Nerd4.life

phil spencer Participa en una nueva entrevista con el conocido canal de YouTube Same Brain. El responsable de Xbox volvió a hablar de la adquisición de Activision Blizzard y, más precisamente, de Call of Duty y su posible exclusividad. En resumen, afirmó que mientras exista PlayStation, Call of Duty permanecerá en PlayStation.

Phil Spencer dijo, más precisamente: “No eliminaremos Call of Duty de PlayStation. […] No es nuestra intención, mientras haya una PlayStation disponible para lanzar el juego, nuestro objetivo es continuar lanzando Call of Duty en PlayStation”.

Luego continúa: “Es Lo mismo que hicimos con Minecraft Mientras lo tengamos. Hemos ampliado las plataformas en las que podemos jugar a Minecraft. No hemos reducido el acceso al juego y eso ha sido algo bueno para la comunidad de Minecraft tal como lo veo, y quiero hacer lo mismo con Call of Duty. ”

Luego explica que la adquisición traerá Beneficios para los jugadores de Xbox, como el hecho de que “Grandes juegos están llegando a Game Pass. No se trata de mantener a estas comunidades alejadas de otras plataformas”. Para Phil Spencer, como se ha dicho durante mucho tiempo, Xbox es una forma de jugar videojuegos en múltiples pantallas, no solo la consola con el televisor.

Spencer va a decir que Activision Blizzard en Xbox puede ayudar Para dar acceso a múltiples productos en múltiples pantallas. La empresa, en opinión de Spencer, puede enseñar mucho a Xbox. De hecho, Microsoft también dice que la adquisición podría ayudar a construir Xbox Mobile Store, gracias a la experiencia de Activision Blizzard con juegos móviles.

Finalmente, Spencer lo dice. Se da cuenta de que los jugadores de PlayStation se preocupan Sobre la idea de perder el acceso a Call of Duty, pero el jefe de Xbox reitera que la serie de disparos no desaparecerá.