God of War Ragnarok incluirá función de envío de armaduras, es oficial – Nerd4.life

Studio Santa Monica compartió una sesión de preguntas y respuestas en Discord respondiendo a una serie de preguntas de los fanáticos sobre Dios de la guerra Ragnarok. Algunos usuarios aprovecharon para preguntar a los desarrolladores si había algo en el juego. Función de despacho de escudo. La respuesta fue simplemente “sí”.

Más precisamente, la pregunta era: “Ya que estamos hablando de armaduras, me gusta lucir bien, todos en el estudio saben esto sobre mí. Obviamente, la prioridad de Kratos es usarlo bien. Sé que una de mis solicitudes para 2018 fue la oportunidad de obtener las estadísticas que desea, pero también Dale a Kratos el aspecto que quieras. Así que aquí hay una pregunta de SpiritWolf y muchos otros: ¿Habrá un sistema de envío de armaduras? ”

La respuesta viene de Mihir Shet, “Diseño de combate principal para God of War Ragnarok”: “La respuesta corta es sí. Hay una forma de hacerlo… está en el juego”. El hecho de que no quiera explicarlo más nos lleva a pensar que no será una opción disponible de inmediato o que será algún tipo de funcionalidad que se desbloqueará o con ciertas mecánicas. Por ahora, esto es solo una suposición, tenga en cuenta.



Kratos usa diferentes piezas de armadura con diferentes patrones.

En caso de que no esté seguro acerca de que es un transmisorDebes saber que es una característica que permite a los jugadores darle al escudo la forma que prefieran mientras conservan las estadísticas originales. Es algo que se usa mucho en los juegos de rol donde cambias constantemente la armadura del personaje pero prefieres darle un aspecto específico a tu héroe o heroína. Horizon Forbidden West también tiene una funcionalidad similar en algunos aspectos, ya que es posible equipar cualquier armadura pero activar la apariencia de otra persona al mismo tiempo.

Todos Armadura de God of War (2018) Están bien hechos, pero es innegable que cada jugador tiene sus gustos y prefiere no usar algunos porque son visualmente perturbadores. Tener este sistema solo es bueno.

