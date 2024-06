México ya no es una democracia

Los resultados de este Elecciones El año pasado 2 Junio Y los hechos que sucedieron confirmaron lo que muchos mexicanos temían: la Destrucción Irreversible Democracia mexicanoRecien nacido 1997. A efectos prácticos, ya quedó descatalogado después de eso. 27 años. Discusión actual México – casi redundante, dado Andrés Manuel López obrador, Morena Y su coalición obtuvo una merecida mayoría. CongresoTe permitirán implementar cualquier cosa. reforma Constitución sin consultar o acordar con las otras partes – en reforma de justiciaEsto lo hara Departamento de Justicia Un mero apéndiceAdministrador Y el partido en el poder no ha hecho más que formalizar la destrucción democrática que ocurrió durante el gobierno de López Obrador, pero de manera más significativa en el pasado. proceso Elección.

Todo esto en un suspiro Dictadura presidente y CorrupciónCaptura de instituciones, concentración de poder, injerencia flagrante de los trabajadores en el deber de las instituciones y funcionarios electorales. delito organizadoUso discriminatorio de todos. recursos General a favor de claudia sheinbaum Y su partido, el mayor peligro. Subsidios General y estipendio (por un monto de aprox. 60 mil millones dólares por año) para beneficio clientes Elección, y deserción masiva y huida de ciudadanos del peligro de destrucción. Por supuesto el Sociedad Los mexicanos nunca han querido apoyar la democracia y hacerla suya. cuando Un período de seis añosEn realidad, diferente estudios También fueron simpatizantes progresistas del lado mexicano. Gobierno Dictadura, perjudicial para el sistema democrático. En la sociedad mexicana todavía prevalece un sentimiento de autoritarismo y subyugación, como lo subrayan intelectuales. gabriel zaid: En cada México vive un pequeño brista – Entonces 90 años Viejos gobiernos populistas Priy el renacimiento y renacimiento del partido del presidente López Obrador, Morena.

En este sentido, como ya he comentado, el nuevo gobierno de Scheinbaum es un regreso a los años autoritarios del PRI. Sesenta Y setentaEsta es la razón precisa por la que todo el aparato político está estructurado para despachar y, a su vez, permitir que prevalezca la voluntad ilimitada del carnicero presidencial, disfrazada de democracia. mario Vargas Losa Describió ese régimen Dictadura Correcto. En este contexto, la seguridad de la democracia y la condición Apagado OK No significa nada en comparación 3 mil pesos por mes (aprox. 170 dolares) que les da el gobierno de López Obrador. “Democracia o Valores”Cultura del trabajo“Para ellos son hermosos y remotos PalabrasMás allá de toda comparación con lo estático y sensacional Apoyo Dinero del Gobierno. Incluso hoy, después de estar convencidos de que están en juego los resultados electorales y la democracia, prácticamente nadie, excepto unos pocos, ha cedido. Enclave deResistenciaAhora sin contradicción y autocrítica, nada servirá. Intentar Para levantarnos y reconstruir. Parece haber dimitido para ocupar un puesto. Prueba Incluso si no Colaborador Con el nuevo gobierno, casi toda la oposición en México era la del antiguo PRI.

En este sentido, no sería sorprendente que el país retrocediera económicamente y luego se recuperara. Estadísticas generalizado Y Todo incluido (En este sentido, algunos de los “intelectuales” del régimen ya ven grandes similitudes con regímenes autoritarios como el chino), la pérdida gradual de algunos Independencia economía Con los logros obtenidos con esfuerzo y, por supuesto, el completo restablecimiento del capitalismo de amigos, México no dejó de existir de una forma u otra. El reciente nombramiento de la primera parte del gabinete de Claudia Sheinbaum refuerza estas tendencias. Alusiones personales Poco se puede esperar de ellos en términos de republicanismo, renovación, dignidad y compromiso democrático y constitucional, algunos de los cuales López Obrador impuso a su sucesor y la mayoría por razones, profesiónAparentes simpatizantes modelo Dictaduracentralizado y estadístico. El peor gobierno del país.

Artículo original en español.