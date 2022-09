¿México o América? Propuestas de Mundo Albidor para Halloween

Una cara pintada de blanco, cuencas negras que recuerdan a una calavera, un vestido largo de encaje negro y rojo, una corona llena de flores multicolores, así se viste. Día de los Muertos en México. Un día muy especial para la herencia mexicana, una festividad con orígenes milenarios que une a todo el país, y sin duda una forma divertida de disfrutar una festividad al estilo Halloween.

Ese corte de sastrería que fue la firma de Durizanda 1924 propone así un itinerario en México dedicado a descubrir los secretos de esta singular celebración.. Seis días se pueden pasar en la Ciudad de México, Toluca, Morelia, Cabula, Batesquaro y Quetzalcóatl. Una gira del Día de los Muertos en México (sale el 29 de octubre, solo 1.475 euros por persona) es parte de la colección. Eventos realizados por Durishanda, Estos incluyen eventos culturales memorables, fiestas y aniversarios de clase mundial, eventos deportivos espectaculares y eventos naturales impresionantes.

Una alternativa más relajada, Albidor World también ofrece dos lugares de hospedaje en México Disfruta de su belleza en la mejor época del año:

Bravo Viva Azteca en Playacar : Un pequeño pueblo de pescadores que con el tiempo se ha convertido en un importante destino turístico de la Riviera Maya. La relajación está garantizada, al mismo tiempo que ofrece la oportunidad de disfrutar de la vida nocturna de la famosa Playa del Carmen, que se encuentra a pocos minutos. Desde 3.556 € para dos personas en régimen de todo incluido con vuelo y hotel.

Viva Wyndham Maya por Pressstore de Durishanda: Ubicado en la playa de Playacar, este es un resort todo incluido único en su tipo; Divertido, cómodo, ubicado en una de las playas más hermosas de la Riviera Maya. El entorno está inspirado en las riquezas culturales de México, un ambiente realzado por las influencias internacionales tanto en las delicias culinarias como en el servicio. Los precios parten de 3.600€ para dos personas, todo incluido con vuelo y hotel.

Por otro lado, para los que no pueden resistirse a los encantos de la Gran Manzana, Made by Durisanta entrega paquetes en Nueva York Descubre la ciudad y vive las emociones de una de las noches más terroríficas del año: calabazas talladas, murciélagos, brujas, zombis y criaturas misteriosas adornan las entradas de tiendas, discotecas y todas las casas. Se organizarán una serie de eventos temáticos, como el Village Halloween Parade el 31 de octubre. El paquete propuesto por Matt incluye un vuelo Neos directo y alojamiento en hotel entre Parc Central, el New Yorker y el Riu Plaza Times Square, por 1.457€ por persona.