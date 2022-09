20. La versión de Tocatì es mejorada por 20 países extranjeros e incluye hablar de azardopatía

Verona – Este fin de semana, del 15 al 18 de septiembre, Verona acoge la 20ª edición. TocatìFestival internacional de deportes de calle organizado por la asociación juegos antiguosTrabajo con el Municipio de Verona. El festival contado este año Grandes eventos en la región del Véneto. Además, Tocatì es candidato al Registro de Buenas Prácticas para la Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, no solo como fiesta, sino como proyecto de actividad, con el apoyo de la Región, el Municipio y sobre todo las “Comunidades Lúdicas Tradicionales”. “. de Treviso, Belluno, Padua y VeneciaCreado por grupos de jugadores que mantienen vivas las tradiciones de sus territorios a través del deporte y el juego.

Para celebrar el vigésimo aniversario del festival, esta edición contará con la presencia de representantes de algunos de los países internacionales “Invitados de Honor” que han sido los protagonistas del evento desde 2003, trayendo así de vuelta a Verona los deportes y juegos tradicionales. Un recuerdo de la ciudad. Un viaje en el tiempo, una oportunidad de conocer las diferentes culturas presentes en Togatti a lo largo de veinte años. Bélgica, Chipre, Croacia, Francia, Grecia, Irán, México, Escocia, Eslovenia, España, Suiza y Hungría.

En las plazas y calles de Verona se vinculan los espectaculares juegos tradicionales y juegos de Le Bûcheron, inspirados en la figura del “Aizkolaris” del sur de Francia, al trabajo en el bosque. Desde las Islas Canarias llega el Salto del Pastor Canario, una práctica de pastores de origen bereber que mueven palos de cuatro metros de largo con acrobacias, al tiempo que proponen la Lota Grasa del Sohos, similar a la Lotta Libre de Grecia. Competirán los competidores, con el cuerpo untado con aceite de oliva. Las expectativas son altas en el deporte belga de Popinjay, tiro con arco vertical, cuyo objetivo es hacer caer pájaros de madera desde lo alto de un poste de 27 metros de altura. Los látigos de Pustza en manos de los chicagos. Un juego de pa escocés jugado con una pelota de cuero seguramente cautivará a toda la audiencia, mientras que en Irán la disciplina persa de Surkhaneh, un gimnasio para el cuerpo y el espíritu, encanta a los presentes. Finalmente, Piazza Nogara albergará tres juegos opuestos: Ligrin (Chipre), Beled (Cataluña) y Bandolo (Eslovenia).

Los eventos de Togatti no solo animarán el centro de la ciudad, sino que también se llevarán a cabo juegos, reuniones y conciertos en el sitio del Teatro Romano ubicado al pie de Colle San Pietro, en el lado norte de la ciudad antigua: un teatro al aire libre. que data del siglo I a. C., que ha sido sede de importantes eventos culturales para la ciudad desde 1948. El viernes 16 de septiembre el teatro ambientará la noche inaugural del festival: Escocia, México y Croacia rendirán homenaje a la vigésima edición de Togatti con melodías pegadizas y bailes exóticos. Juntos. Gracias a la colaboración entre el Municipio de Verona y la AGA, la Game Tavern regresará a Palazzo Forti, donde podrá degustar vinos de bodegas locales y especialidades gastronómicas de granjas locales. Bastione delle Maddalene, una fortaleza veneciana El Centro de Documentación – Ciudad Fortificada de Verona acoge hoy el simposio internacional “Tocatì, patrimonio compartido – patrimonio vivo y turismo, desafíos de la sostenibilidad”, que llega a su séptima edición. En Programa Permanente de Conservación de Juegos y Deportes Tradicionales.

Este año también, el Foro Cultura Lúdica, Cortile Mercato Vecchio albergará encuentros entre comunidades lúdicas, territorios y empresas, proporcionando la plataforma para una variedad de actividades en curso. El domingo 18 de septiembre a las 10 horas, mesa redonda en el Foro “Alimentación y Deporte. La cultura alimentaria como patrimonio en riesgo en el Geoportal”, un diálogo abierto de los primeros resultados de Chibo & Geogo, que explora la relación entre la alimentación y los juegos tradicionales como expresiones del patrimonio cultural inmaterial de un territorio y las comunidades que lo habitan. .

Muchas de las novedades de esta edición serán una primera visita tras anteriores streamings a causa de la pandemia. En 2020 y continuando en 2021, de hecho, de acuerdo con las reglas y necesidades del momento, Togatti introdujo la fórmula de un festival generalizado, alrededor de 20 juegos y deportes tradicionales italianos se presentarán en los lugares donde nacieron y donde continúan. . Los juegos serán jugados por comunidades y transmisión en vivo en los canales sociales y el sitio web del evento.

En esta edición de Tocatì no se abandonará la fórmula del streaming, pero quienes no puedan participar ayudarán a contar la fiesta con enlaces en vivo desde las plazas de la ciudad. Entre otras novedades, la organización estará presente por primera vez en la Asamblea Anual de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales (AEJeST), de la que AGA es miembro desde 2007. El encuentro tendrá lugar en el monumental Palazzo della Grane. Guardia, en Piazza Bra y contará con la presencia de representantes de 90 organizaciones europeas (700.000 miembros en total) de diversas estructuras (federaciones y organizaciones deportivas, asociaciones culturales, museos, universidades y academias privadas) en deportes y deportes tradicionales. Como tradición regional para proteger un interés e interés común. No solo juegos tradicionales, también juegos de mesa, juegos urbanos y espacio para los más pequeños, eventos, conciertos, cine y teatro, visitas guiadas y co-actividades. La estructura regular de reflexiones de Tocatì 2022 se reafirma a través de encuentros, proyecciones y presentaciones de libros, en los que directores, historiadores del arte, antropólogos, académicos, personalidades del mundo del espectáculo y escritores cuentan la temática del juego con diferentes aspectos.

Entre los invitados de esta edición se encuentra LUsiana Bertinado y Gianfranco Stacioli Para rendir homenaje a Mario Lodi a cien años de su nacimiento. Fabrizio Silei, autor del libro “Fuorigioco” (Orecchio Acerbo, 2021), conversará con Lorenzo Bassotto sobre cómo el deporte puede escribir la historia, mientras que Emily Mignanelli realizará un encuentro, seguido de “El lenguaje secreto” de los juegos infantiles. por otro lado, Stefano Bardesacchi del festival Con el público, pasará por el análisis de símbolos y tipos de lenguaje, a través de la fuerza y ​​el poder de las palabras, en una encrucijada entre barreras y estereotipos.Entre los invitados de Tocatì estará Delmo Bevani y Silvia Lambis, que cuestionarán el tema del azar como juego de azar en la ciencia, mientras que Serena Mabilia, Marta Chireza y Valeria Marchi realizarán un encuentro dedicado al concurso Alligro, un artista dotado para reinventar la realidad a través de gestos incomprensibles, logrando crear arte con todo.

Otra vez Viejo patio del mercado Reseña de Bridge Film Festival: dos noches de creación de videos, asociaciones locales, atletas locales o internacionales y culturas callejeras que cuentan la historia. Primer encuentro el viernes 16 de septiembre a las 20.45 h con el documental “Po” de Andrea Segre, que reconstruye la tragedia de la riada del Po el 14 de noviembre de 1951 cuando la margen izquierda del río se desbordó e invadió los terrenos. En el norte de Italia, en toda Italia, Bolzano es una de las regiones más pobres de Europa.

Como en ediciones anteriores, la nominación anual estará dedicadaHazardopatía, con la conferencia “El juego no es un juego: cómo influye el juego en la escalada patológica entre los menores”. A través del análisis de los datos, exploramos la diferencia entre los “casinos digitales” y las apuestas que han florecido durante la pandemia y las apuestas reales, atrevidas y socializadoras. Los invitados del debate son Maurizio Fiasco, Virginia Manfroni y Alessandra Guardiano. Finalmente, un encuentro con música en los Jardines Plinio Codognato – Lungadige San Giorgio con sonidos en el evento Adige: danzas y músicas tradicionales acompañarán al público a conocer las culturas de los países invitados de honor de esta edición. Les recordamos a todos: – Evitar crear aglomeraciones; – traer contigo una máscara que nuestros voluntarios necesitan para acceder a ciertas áreas; – Preste atención a las señales en las áreas; – Múltiples eventos por reserva; – Algunos eventos son limitados o están sujetos a disponibilidad de asientos por reserva; – el acceso a las áreas del festival se regulará de acuerdo con las normas ministeriales vigentes; – Si llueve, el festival se suele realizar, parcialmente, bajo techo; – Que las entradas al festival son gratuitas. Servicios: Para esta edición del festival también se garantizarán las guarderías gestionadas por la asociación Il Melograno. Organizadores: Asociación de Juegos Antiguos de Tocatì (AGA), organizado en colaboración con el Municipio de Verona.

La Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales (AEJEST) es socia del festival, que cuenta con el apoyo del MiC, Unicef, el Club Italiano de Turismo, la Universidad de Verona y la Región del Véneto. La información sobre el festival nació en 2003 y el festival se convirtió en un éxito instantáneo. Todos los años desde 2006, los deportes, la música, los bailes tradicionales, la artesanía y las especialidades gastronómicas (2006 España, 2007 Croacia, 2008 Escocia, 2009 Grecia, 2010 Suiza, 2011) tienen representación en diferentes países del mundo Asociación de Deportes y Juegos Tradicionales, 2012 Todos los países invitados enviaron previamente un representante para celebrar el décimo aniversario de Tocatì, 2013 Hungría, 2014 México, 2015 Catalunya, 2016 Varios República de China, 2016 República Popular Europea Países unidos por el tema de la lucha, 2018 Sur de Francia, 2019 Bretaña , 2020 en riesgo Italia dei Borghi, 2021 Bélgica, Chipre, Croacia y Francia El festival siempre se ha centrado en la sostenibilidad y el medio ambiente y utiliza solo energías renovables. Ha sido un evento sostenible todos los años desde 2015, ISO 20121 Certificación Internacional. Tocatì, un programa de actividades compartido por comunidades e instituciones. 5 países (Bélgica, Chipre, Croacia, Francia e Italia como socio principal) se encuentran actualmente en la candidatura para el registro en el Registro de Buenas Prácticas para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. El documento fue retomado por el Comité de Evaluación y el registro previsto se espera para diciembre de 2022.