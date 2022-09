Ferrari: desarrollos listos para ganar de nuevo Solo entonces se esperan

¡No del todo listo para dejar La Rossa 2022! Aunque el título mundial ahora está firmemente en manos de Verstappen, Ferrari parece listo para terminar con el dominio de Red Bull al final de la temporada de F1, recuperando las victorias en Singapur y México.

Problemas causados ​​por las vacaciones de verano

Comenzando con el regreso de la F1 de las vacaciones de verano, Ferrari, independientemente de los desarrollos, parece No pudo expresar todo su potencial. de su carro Este último, por el contrario, fue el caso de la mayoría de los GP en la primera parte de la temporada. El más rápido de la parrilla. Esa puede ser la razón Opciones del sistema No apto para circuitos de carreras. Directiva Técnica TD39El F1-75 no pudo ser reemplazado de inmediato.

Un problema importante apareció de repente Gestión de neumáticosEn cambio, fue incluso en la primera mitad del campeonato. Un punto fuerte del coche de Maranello. De hecho, el monoplaza de Leclerc y Sainz se mostró muy competitivo en circuitos como España y Silverstone, ejerciendo más presión sobre los neumáticos, y dominó los GP de Australia y Austria. Otros son competidores. Sin embargo, esta vez, los neumáticos instalados en el Rosa son significativamente menos costosos que los del RB18. Una razón podría ser involucrarse en una búsqueda de eficiencia Deterioro del equilibrioDirige el coche Resbalar mientras se doblaestimula Sobrecalentamiento de neumáticos Por lo tanto, provoca un alto consumo y, sobre todo, una degradación térmica.

Recuperación de Ferrari y desarrollos planificados

Sin embargo, con motivo del GP de casa en Monza, Rosa parece tenerlo Encontró el camino correctoSe muestra cerrando la brecha de Red Bull CompetenciaA pesar de las características del circuito, estaba inevitablemente casado con las características del auto de Milton Keynes.

Para continuar con esta tendencia positiva, se rumorea que los hombres de Maranello no están listos para abandonar el desarrollo de 2022 antes de tiempo. Para Ferrari, en realidad Ambas actualizaciones se programarán en Singapur.La próxima ronda del Campeonato del Mundo, con toda probabilidad, en México, en vista de los últimos 3 GP. Aunque el título mundial ahora está firmemente en manos de Verstappen, los ingenieros de Cavallino quieren estar orgullosos Rompiendo el dominio de Red Bull Ahora ha durado 5 carreras, Vuelta a la senda del triunfo en la última parte de la temporada.

Se esperan mejoras aerodinámicas significativas para Ferrari durante el evento F1 GP en Singapur. dos aleronesIntroduciendo Especificaciones de sobrecarga Ambos, acordes con las peculiaridades de los circuitos urbanos más lentos y activos abajo, el componente más importante para la generación de carga aerodinámica. Recordemos que en 2019, el equipo Pinotto implementó una estrategia similar, lo que llevó al espectacular final del dúo en el circuito de Marina Bay. Así será fundamental para la selección italiana Retroalimentación positiva En pista y con comunicación de datos de fábrica. Un regreso al escalón más alto del podio y la calificación en el papel favorecen al F1-75, donde el punto fuerte del auto juega un papel clave, y será una señal de rara importancia considerando la próxima temporada. Al respecto, Mattia Pinotto, quien definió el auto 2023, derramó buenas sensaciones.nacido bienY en continuo desarrollo. Síguenos también en las redes sociales: telegrama – Instagram – Facebook – Gorjeo





