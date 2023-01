Fórmula E | Scoreboards México e-Prix: El inicio de una nueva era

Introducción de nuevos asientos individuales en México. Aquí están las boletas de calificaciones del E-Prix de México para la primera ronda de la temporada 2023.

Ha vuelto con la Fórmula E Primera cita En 2023 en México. Carreras interesantes con la introducción de monoplazas de nueva generación. Los éxitos y fracasos de esta primera carrera se pueden ver en las boletas de calificaciones.

Grado 10: Dennis y Andretti Marcador E-Prix de México

Ganador y líder de posiciones de pilotos y equipos. No es un mal comienzo. Mejor calificado y competido por el tenis, la mejor actuación de Latterer está en un poco de problemas para adelantar, pero aún termina cuarto. El objetivo ahora es mantener altas las expectativas durante toda la temporada.

Grado 9: Porsche

Un comienzo sólido para el equipo alemán, con un podio y dos autos entre los 10 primeros. Solo Andretti es mejor que ellos. Su paquete parece muy equilibrado en clasificación y carreras. Gran trabajo de los pilotos, ahora tienen que volver a demostrar su valía en las próximas carreras.

Grado 8: Hughes

No es un mal comienzo. En la zona del podio durante toda la carrera, tuvo que terminar quinto en la línea de meta. Por supuesto, con un equipo como McLaren detrás de él, puede hacer su punto durante la temporada.

Grado 7: Mahindra

Se ven competitivos, especialmente con el Di Grassi más adecuado. Ahora tienen que demostrar que no hay flash.

Grado 6: Bumi Marcador E-Prix de México

Buen comienzo de Bumi en la Envision con un top-10 y 8 puntos. Una inyección de esperanza, de la que ciertamente careció la temporada pasada. ¿Un adelanto del budista 2023?

Grado 5: Mortara y Maserati

El equipo italiano y el jugador suizo no tuvieron un gran comienzo. Ambos autos abandonaron los puntos y el error de Mortara lo llevó a retirarse de la carrera. El auto necesita mejorar en calificación, pero lo básico está ahí. ¿Habrá mejores resultados en las próximas carreras de la temporada?

Grado 4: Nissan

Tras una temporada 2022 por debajo de lo esperado, el resultado del primer encuentro no puede considerarse positivo. No fue el único equipo en sumar cero puntos, pero a pesar de mostrar algunas fallas en la calificación, el auto no lució muy competitivo en la carrera.

¿Marca?: Fórmula E de la FIA

Altibajos en esta primera carrera de los nuevos monoplazas. Acción interesante, pero muchas paradas y banderas debido a que los escombros de la pista se despejaron un poco tarde. Aunque los nuevos asientos individuales parecen ser muy rápidos, pueden carecer de resistencia al impacto, especialmente en la parte delantera. Los nuevos gráficos aún funcionan, y se nota.

