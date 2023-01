Cultura de la tierra: una lección mexicana – Cultura y Espectáculos

En San Mauro Cilento, en la sede de la cooperativa Cilento Nuovo, reunión con el ingeniero ambiental mexicano Humberto Moro, pionero de nuevos métodos en agricultura que prioriza la sustentabilidad del suelo, invitado por el alcalde Giuseppe. Cilento. Morrow es el principal experto mundial en el método keyline, inventado por el ingeniero de minas Yeomans en la década de 1950.

La historia es especial. Los Yeoman poseían varias propiedades en la década de 1950. Uno de ellos lo regentaba su cuñado, que murió en un incendio. Yeomans no se dejó intimidar, por lo que decidió inventar un método de gestión de la tierra que evitaría que el fuego destruyera su propiedad nuevamente, matando a personas, animales y plantas por encima de todo.

Por ello, diseñó el “Yeoman’s Plough”, una nueva forma de cavar la tierra para recolectar agua de lluvia en el lugar deseado, para proteger el paisaje, evitar invasiones y estimular la productividad y regeneración de la tierra.

Un nuevo método utilizado en todos los países en desarrollo, especialmente en México…

Una nueva técnica para una economía agrícola sostenible, explica Morrow, también se aplica a la cría y la forestación. Hoy en día, los países agrícolamente productivos como Estados Unidos miran hacia la producción de alimentos para aumentar la productividad, reducir la fertilidad del suelo y vender más fertilizantes. Necesitamos revertir el rumbo y pensar en una agricultura sostenible.

En resumen, ¿qué es un sistema de diseño de líneas clave?

En keyline design hablamos de la gestión del agua de una zona a partir de la identificación de un punto, un punto clave, un punto clave en la cuenca primaria de una zona. A partir de la identificación de este punto, se sigue el análisis del flujo de agua y la dinámica del territorio para recogerla. El diseño Keyline es más útil cuando el terreno tiene más de 20 hectáreas.

¿Por qué esta técnica aún no ha explotado en los países ricos?

Gran parte de la responsabilidad proviene principalmente de los agricultores que no quieren cambiar los sistemas que han seguido durante miles de años. Sin embargo, pronto serán expulsados ​​porque los procesos que devuelven agua dulce al océano ocupan tierras preciosas para la agricultura.

¿Puede este sistema evitar desastres como el reciente en Ichia?

Toda la planificación de keyline, aunque a primera vista es muy sencilla, en realidad es muy intuitiva y nada complicada. Se debe prestar mucha atención al territorio, se debe diseñar cuidadosamente sobre la mesa, pero se parte de observar cómo funciona la naturaleza. La característica clave es en realidad un punto fácilmente identificable en el área, gracias al cual se pueden realizar innumerables evaluaciones de diseño con respecto a la gestión del agua. En función del clima donde se desarrolle la obra, se puede decidir hidratar o drenar la zona y garantizar la completa prevención de riesgos geológicos.

Roberto Escola

