Claudia Sheinbaum es la primera mujer al frente de México en su bicentenario de historia y la primera en Norteamérica.

candidato del partido Morena, claudia sheinbaum Ganó las elecciones presidenciales mexicanas el 2 de junio de 2024, con el 59,75% de los votos, por delante de Xóchitl Gálvez Ruiz de la coalición PRI-PAN-PRD con el 27,45% y Jorge Menez. Movimiento Ciudadano con el 10,32%.

La victoria fue aún más notable porque estuvo acompañada de una participación electoral récord. Convirtió a Claudia Sheinbaum en la primera mujer en dirigir México En sus doscientos años de historia y el primero en Norteamérica. Mientras tanto, el vecino Estados Unidos está en pleno apogeo, con una rivalidad entre dos candidatos masculinos de mayor edad, Joe Biden y Donald Trump.

Un viaje extraordinario

Proveniente de una familia de intelectuales de izquierda, Claudia Sheinbaum comenzó su carrera política en los movimientos estudiantiles de los años 80 contra las políticas liberales. Brillante científico, recibió su doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, finalizándolo en Berkeley, California. Experto en energías renovables, participó en el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) en 2007. De 2018 a 2023, la primera mujer en administrar la capital de la Ciudad de México, con resultados positivos en materia de medio ambiente y seguridad. Sucede a Andrés Manuel López Obrador, quien lo felicitó inmediatamente después de conocerse los resultados.

Presupuesto, Inversiones y Bienestar Social

En su discurso de victoria, Claudia Sheinbaum reiteró su compromiso contra la corrupción y la impunidad: “Será un gobierno de austeridad, disciplina fiscal y presupuestaria, con autonomía del Banco Central de México”. Se ha comprometido a continuar con los proyectos de infraestructura de su predecesor, incluido un nuevo aeropuerto, dos líneas ferroviarias y una refinería.

Mientras México se prepara para atraer reubicaciones corporativas internacionales desde Asia a América, Claudia Sheinbaum pretende facilitar “inversiones privadas nacionales y extranjeras que apoyen el bienestar social y el desarrollo regional respetando al mismo tiempo el medio ambiente”.

La inseguridad es un gran desafío

En materia de seguridad, Claudia Sheinbaum, como su antecesor con su lema “Abrazos en lugar de balas” Prefiere una estrategia que se centre en las causas del crimen a través de programas sociales y reducción de la pobreza. Sin embargo, este enfoque aún no ha dado frutos: desde 2018 se han registrado más de 180.000 asesinatos, una cifra digna de una guerra. Este es uno de los muchos retos que le esperan al nuevo presidente tras una campaña electoral marcada por la violencia, que se ha cobrado la vida de muchos mexicanos en diversos atentados en todo el país.

Luis Donaldo Colosio: Iniciador de la renovación democrática en México

El 6 de marzo de 1994, casi dos semanas y media antes de su asesinato, Luis Donaldo Colossio, hijo de inmigrantes italianos y candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones presidenciales del 21 de agosto de 1994, pronunció un discurso conmemorativo. 65 Aniversario del PRI. En este histórico discurso ante miles de mexicanos en la Plaza de la República, frente al Monumento a la Revolución Mexicana en la Ciudad de México, Luis Donaldo Colossio llamó al empoderamiento político y a la reforma institucional democrática en México. Una era en la que el PRI dominó la escena política mexicana durante más de siete décadas.

Para Luis Donaldo Colosio, miembro del establishment político de la época, ex diputado federal (1985-1988), ex senador federal (1988-1988), ex miembro del gobierno federal (1992-1993) y ex presidente del PRI. De 1988 a 1992, el PRI fue “un partido que debía proporcionar un espacio democrático sin la presunción de la existencia de un Estado”. Como candidato presidencial del PRI, continúa: “No queremos concesiones al margen de los votos ni votos al margen de la legislación”.

Luis Donaldo Colosio (1950-1994), un agudo observador de la sociedad mexicana, estaba convencido de que México y su sociedad habían cambiado y que había llegado el momento de que el PRI se abriera al pluralismo político.

“Sabemos que la sociedad mexicana ha cambiado y por eso se necesita un cambio en las prácticas políticas. El PRI participará en las elecciones del 21 de agosto con respeto y civismo a nuestro pluralismo. Debemos entender muy bien que sólo puede haber un ganador ese día. La victoria clara e innegable del pueblo mexicano Para que gane el pueblo mexicano el 21 de agosto, los partidos políticos -todos- deben someterse a la ley y a la ley, sin favores a nadie, sin arrogancia. , sin abusos, sin arbitrariedades.

Para muchos mexicanos, políticos e intelectuales, Luis Donaldo Colosio es sin duda uno de los más ardientes defensores del pluralismo y la transparencia democrática en el México contemporáneo. Fue por esta razón básica que los miembros de los oligarcas políticos del país en ese momento, que querían que el PRI permaneciera en el poder indefinidamente, vieron en Luis Donaldo Colossio un enemigo político que debía ser eliminado.

Vicente Fox y el primer cambio político en el México posrevolucionario

Seis años después de la muerte de Luis Donaldo Colosio, México finalmente está experimentando su primer cambio de régimen después de más de siete décadas de administración política del país dominada por el PRI. Un nuevo soplo de democracia se anuncia en el país. Sin embargo, el presidente Vicente Fox (2000-2006) hereda un país todavía dominado estructural y políticamente en todos los niveles por el antiguo régimen y marcado por una crisis económica de gran escala. Posteriormente, el país se hunde gradualmente en una crisis de seguridad con el aumento del crimen organizado vinculado a los narcotraficantes.

Es bajo su sucesor designado, Felipe Calderón (2006-2012), miembro del mismo partido político (Partido Acción Nacional (PAN)), que el país inicia una guerra implacable contra los narcotraficantes, mientras miles de víctimas de la red y “desaparecido”. México está en guerra con el crimen organizado y el impacto en la economía del país es enorme.

El PRI regresa al poder con Enrique Peña Nieto (2012-2018), quien promete devolver a México su antigua grandeza y poner fin a la guerra contra los cárteles de la droga. El país se está hundiendo aún más económicamente y enfrenta una crisis migratoria masiva desde América Latina y desde todos los rincones del mundo hacia las fronteras de Estados Unidos.

La era de Andrés Manuel López Obrador y el legado de Claudia Sheinbaum

AMLO (2018-2024) del Partido MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) puede definirse como un extremista o populista, miembro de la izquierda, bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la nación mexicana. La esperanza emerge en el país y en la conciencia colectiva mexicana, que gracias a políticas públicas de vanguardia espera un cambio profundo y radical en el país.

Meses después del final del mandato de AMLO, los mexicanos siguen siendo escépticos sobre el presupuesto del presidente saliente, pero esperan una continuidad y un cambio radical en el país con la abrumadora elección de Manuel López, la sucesora designada del presidente Andrés, Claudia Sheinbaum, de ascendencia búlgara y judía. . Obrador encabeza la República Federal de México y es la primera mujer presidenta en la historia política del país.

México, con la elección de Claudia Sheinbaum, abre una nueva era en su historia política, caracterizada por altas expectativas y desafíos complejos.

