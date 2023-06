“México Ferrocarril”: Un viaje en medio de las candentes preguntas de Gian Marco Griffi

Entre los 12 libros semifinalistas Premio Bruja 2023 El tema más comentado en los últimos meses. se llama Ferrocarriles Mexicanos Y esta es una novela publicada. Lauranaen el collar hombres libres Movimienot Julio MozziEscrito por el autor nacido en Asti en 1976 Gian Marco Griffi.

Una obra que ha obtenido numerosos premios y galardones (Premio Literario Mastercard y Libro del Año de Fahrenheit, por citar algunos). En cuanto a la “guinda del pastel”, La docena ya mencionada de Strega (Propuesto por el historiador de novelas Alejandro Barbero)

Agradecimientos en el extranjero: la novela de Griffey sería traducida y publicada por una prestigiosa editorial en Francia Gallimard.

Ferrocarriles Mexicanos es una novela Épico, de aventura, música Y Extendidose desarrolla mas 800 páginas Temas muy diversos: de la guerra al amor, la religión y la superación de la muerte. En definitiva, es un libro difícil de resumir en unas pocas líneas sin que suene trivial. Contenido.

Por esta razón, el propio protagonista puede presentar la novela (y presentarse a sí mismo a los lectores). Cesco Maketti, inclinado sobre una hoja de papel, armado con pluma y buena voluntad, encontramos en los primeros capítulos la intención de poner en papel su propia amarga y extraña experiencia. Todos juntos un inmortal dolor de muelas Le ha estado robando el sueño desde tiempos inmemoriales…

“Queridos futuros,

Mi nombre es Maghetti Francesco (conocido como Cesco), tengo veintitrés años el veintiuno de julio, soy Guardia Nacional Republicana de Ferrocarriles (Ferrocarril = ferrocarril, lugar donde viajan los trenes. Quiero decir. Si hay no hay trenes en tu lugar, no hay naves voladoras en su lugar, en consecuencia, ni siquiera hay un ferrocarril) […] Me fascina la idea de dejar una huella de mi pasado en el planeta Tierra creando una cápsula del tiempo.”

Un tierno mensaje sobre un joven que decide abrir su triste vida al mundo, lleno de problemas y turbulencias. Además del dolor de muelas ya mencionado, el militar de Asti tiene que lidiar con Una petición amarga y extraña (Puesto en forma de deber) Su directo – y degradante – superior: dibujar el mapa red ferroviaria de mexico. Si analizamos el contexto espacio-temporal en el que se sitúa la historia -o más bien, uno de los muchos contextos- resulta injustificado (el tiempo corre, querido Mageti) un orden, es decir, la provincia. Asti de 1944.

Una tarea pesada recae entonces sobre la pobre víctima. una espiral kafkiano Proxies, consejos y “Pass the Buck”. La fuente de la secuencia, desconocida para el protagonista, se puede rastrear directamente a niveles superiores. comando nazi Ahora está en su última fase. Segunda Guerra Mundial, encuentra la única forma de llevar a cabo un ridículo plan secreto en el mapa del ferrocarril mexicano. Y esto es precisamente lo que favorece esta narrativa: la máquina especial Ferrocarriles Mexicanos – Esto desarrolla toda la novela.

Juntos con Estilo irónico y alegre., Ligero y en movimientoGriffey invita a los lectores a The El mundo mágico y caótico de CescoCompuesto por personajes con mil aspectos, todos únicos y complementarios entre sí.

Primero: hermoso tilde giordano, una mujer extravagante ya veces loca, fascinada por la literatura, de quien el protagonista se enamora perdidamente tras su primer encuentro fugaz. Un relámpago cayó en cada mirada, y eclipsó el amor sufriente del joven soldado. aislamiento, su “llama” histórica, ahora en el África remota y desconocida. Una relación en bondad Los extraños problemas de un amadoReal Beatriz Para Cesco, entre tormentos incurables y exigencias ridículas, parece que Dante ha caído en un infierno cruel.

¿Un ejemplo de estos diferentes comportamientos? El enfoque morboso de Tilday las orejas del chico, según él extraño, irregular. Un comentario aparentemente trivial, sin embargo trastornó los pensamientos ya agitados del joven soldado. entre Autoanálisis brandeliano (“entré al baño para revisar mis oídos […] me parecieron muy normales“) y botones de ensueño dictado por aleteo en el estómago (“Ella inventó ese cuento para tocarlos, colarse en mis partes íntimas“) Chesko pone las orejas a un lado y llega a la conclusión de que en realidad es Tilde EspecialDiferente a todas las demás mujeres.

Pero la extraña señorita Giordano No es el único personaje que irrumpe con fuerza en la vida del protagonista. Para crear la diversidad de personalidades retratadas por Griffey, entre otros, esteno, el amante de Tilde, un guerrillero desarmado que irá hasta los confines de la tierra por su amada; O Ibepa, un cartógrafo samoano sin dinero que ayuda al joven soldado en la búsqueda interminable entre un poema y otro. no mencionar eso Führer, adolf hitlerEs la primera persona en la novela con su esposa. VísperaDestinado a combatir el uso y abuso del inglés (da Ropa hacer Código de vestimenta), no podía soportar…

y como no citar Angelo Sanóndicho litografíaUn sepulturero que hierve cadáveres, con su compañero mudo máquina, se convierte en parte de la vida del pobre Mageti después de un encuentro casual. Un diálogo perfectamente reflejado surge del intercambio entre Lito y Cisco Fuerte creatividad y habilidades de escritura. Gian Marco Griffiol es capaz de pasar al atleta olímpico con facilidad Del discurso y el estilo conversacional a la prosa más literaria y lleno de referencias a maestros anteriores.

“Después de todo, la vida es un fuego de preguntas. Se agrietan como troncos, se derriten como velas, explotan como petardos, arden como el carbón, se ennegrecen como el papel de los libros. A veces se acerca una tormenta desde las montañas, nubes hinchadas dan una respuesta aquí y allá, una pregunta desaparece. Pero tan pronto como esto se destruye, de los arbustos más allá del árbol, en el claro, surge una nueva explosión, surge una nueva pregunta. Somos bomberos, soldaditos, y desde el primer momento en que nos surge la autoconciencia, agarramos la manguera contra incendios y nunca la soltamos.

La pluma de Griffey teje un sinfín de texturas que hacen un guiño a la escritura posmoderna Tomas Pynchon Y para personajes rebeldes roberto bolano (Con referencias directas a la obra maestra del autor chileno, detectives salvajes) y que adoptan los recursos narrativos utilizados por los grandes maestros de la literatura Milán Kundera, Kurt Vonnegut Y Jorge Luis Borges. y también ficciones Del autor argentino, la novela del escritor de las cenizas cobra vida en innumerables caminos y, como en los tiempos modernos, contiene figuras literarias insospechadas. La biblioteca de Babel Allí los hilos se interpenetran y se entremezclan.

En Ferrocarriles Mexicanos Gian Marco Griffi (como su protagonista Cesare Maghetti), armado con lápiz y papel (las “mangueras contra incendios” del escritor), decide entrar. Un espeso bosque de preguntas. Buscando explosiones apaciguar Además, las sabias palabras de Lito Janan enseñan cada paso de este largo camino. Encuentra la respuesta Con una pregunta, muchos se encienden y queman sin control, estallando en llamas, listos para engullir incluso al lector más valiente.