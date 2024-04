Mi mayor preocupación después del diagnóstico fue si la EM se heredaba

Cuando me evaluaron inicialmente para detectar esclerosis múltiple (EM), me preguntaron si tenía antecedentes familiares de la enfermedad. Que yo sepa, no lo hice. Tan pronto como recibí mi diagnóstico, una de las primeras cosas que me pasó por la cabeza, después de recuperarme del shock inicial de la noticia, fue: “¿Mis hijos también contraerán EM?”. Creo que esta puede ser una experiencia común para los padres con esta afección.

No soy una persona preocupada ni ansiosa. Normalmente opero bajo la filosofía de que el resultado será el mismo, te preocupes o no, entonces, ¿por qué perder tiempo y energía preocupándote por algo sobre lo que no tienes control?

Pero cuando se trata de mis hijos, lo admito, esta pregunta de si ellos también contraerán EM me causó ansiedad y rápidamente subió a lo más alto de mi lista de ansiedad.

¿La EM se hereda?

Siempre digo que el acervo genético no ha sido amable conmigo. Además de la EM, vivía con Artritis psoriásica Desde que era adolescente. Desafortunadamente, creo que mi hijo heredero Psoriasis de mi parte. Entonces, cuando me preguntaron si tenía antecedentes familiares de EM, supuse que era una enfermedad altamente hereditaria y que mis hijos estaban destinados a padecerla; de ahí la preocupación y la preocupación.

Bueno, gracias a Dios, ¡mi predicción fue incorrecta! Investigué un poco en línea sobre genética y EM, y también hablé con mi proveedor de atención médica, lo que calmó mi ansiedad. La EM no es una enfermedad hereditaria, lo que significa que no se transmite de padres a hijos de la misma manera que el color de ojos.

Si bien la composición genética de una persona puede afectar el riesgo de desarrollar EM, no existe un solo gen asociado con la EM. Me sorprendió saber que hay al menos 200 genes que se cree que contribuyen al desarrollo de la EM. Con la posibilidad de tener tantos genes, parece poco probable que mis hijos tengan todas las variantes que podrían contribuir a la enfermedad. Creo que este es un caso en el que la EM es compleja y complicada, lo cual es algo positivo.

Además, la genética no es el único factor que determina si mis hijos desarrollarán o no la enfermedad. Los factores ambientales y de estilo de vida también pueden influir Noticias de EM hoy Notas.

Vivir en determinadas áreas geográficas puede afectar su riesgo de desarrollar EM. Una razón para esto pueden ser las diferencias en la exposición al sol, que pueden afectar los niveles de vitamina D. Los investigadores han descubierto que la deficiencia de vitamina D podría ser un factor de riesgo de EM.

Un historial de ciertas enfermedades bacterianas o virales puede aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad, así como factores del estilo de vida como el tabaquismo y la obesidad. La exposición de mis hijos a estos factores ambientales y de estilo de vida fue muy diferente a la mía, y espero que estas diferencias reduzcan sus posibilidades de desarrollar la enfermedad.

Debido a que tengo EM, se estima que mis hijos la tienen aproximadamente en un 1,5%, o 1 en 67la probabilidad de desarrollarlo, mientras que el riesgo en la población general es aproximadamente del 0,3%, o 1 en 333. Aproximadamente 1 de cada 5 pacientes tiene antecedentes familiares de esta afección.

Espero que los riesgos para mis hijos sean más cercanos a los de la población general, pero son mucho menores de lo que pensé inicialmente, lo cual es un alivio. No he eliminado esta preocupación de mi lista de ansiedad, pero está clasificada mucho más abajo de lo que solía estar.

