Roma – Miles de familias en el suroeste de México llevan dos semanas sin comida ni agua debido a que un huracán muy fuerte tomó por sorpresa al país. Con alrededor de 185.000 niños sin escolarizar, se necesitarán al menos 10 años para reconstruir las zonas devastadas. Salva a los niños.

Huracán Otis. Las ciudades turísticas de Acapulco y el pueblo de Coyuca de Benítez fueron declaradas áreas de desastre natural después del paso del huracán Otis el 25 de octubre, la tormenta más fuerte que haya azotado la costa del Pacífico de México con vientos de 170 mph. Más de 48 personas han muerto y al menos varias más están desaparecidas. Los científicos atribuyen el nacimiento de Otis al cambio climático y al aumento de la temperatura del océano. Sin tiempo para prepararse para escapar, más de 250.000 familias, o 1 millón de personas, se vieron afectadas en la provincia de Guerrero, uno de los estados más pobres del país. Según información publicada por el gobierno, puentes y carreteras resultaron dañados y más de mil escuelas resultaron dañadas por este ciclón. El 90 por ciento de los edificios de la zona están inutilizables debido a los cortes de energía.

Cuento infantil. Los niños dijeron a los operadores. Salva a los niños Habiendo perdido todo: casas, escuelas, juguetes, la mayoría de la gente huyó con la ropa que llevaban puesta. En este momento, muchos viven en refugios temporales establecidos por organizaciones no gubernamentales, se bañan en arroyos para lavarse y obtienen poca comida. “Pasé un momento muy difícil, un árbol cayó sobre la casa, entramos a una habitación para protegernos, la lluvia empujó la puerta. Pusimos un sofá y una cama para que no entrara el agua. Esto nos salvó. Todavía “No tengo ropa. Quiero volver a la escuela, pero por ahora no puedo”, dice Miguel, de 11 años, cuya familia ahora tiene un botiquín con comida y artículos de primera necesidad. Salva a los niños. “Ya no vamos a la escuela. Nuestros cuadernos están mojados, no tenemos nada en qué dibujar, no tenemos comida, agua ni casa. Tenemos muy pocos juguetes”, dice un niño de 7 años. Nayeli. Las escuelas se encuentran entre las edificaciones más afectadas, especialmente las de la zona montañosa de Acapulco.

Volver a la normalidad. Instituciones locales en las zonas más afectadas están trabajando para garantizar que los niños regresen a la escuela el 13 de noviembre, pero esto sólo es posible en instituciones que no han reportado daños significativos. Además, muchas escuelas se han convertido en hogares de familias que han perdido sus hogares y, por tanto, no pueden utilizarse para la enseñanza, al menos por ahora. Sin embargo, otras escuelas quedaron completamente destruidas, con techos arrancados, ventanas rotas y cubiertas de árboles y barro. Fátima Antaraka, directora Salva a los niños En México, dijo, se reunió con familias en las zonas más remotas sin comida ni agua durante días mientras los árboles caídos y los escombros del huracán bloqueaban las carreteras.