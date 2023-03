México: Detienen a niño de 14 años apodado “El Chapito” tras matar a 8 personas en fiesta de cumpleaños

Según los informes, el 22 de enero del año pasado, el niño abrió fuego contra una familia en el suburbio de Chimalhuacan. 8 personas, incluidos 2 niños, murieron y 7 resultaron heridas en este ataque

Un niño de 14 años, apodado “El Chapito“, fue detenido por las autoridades mexicanas por el asesinato Ocho personas Asociado al mundo del narcotráfico cercano Ciudad de México. Según el informe Los Ángeles Times, El Departamento Central de Seguridad Pública anunció ayer. Un joven arrestado con un adulto presuntamente disparó contra una familia en los suburbios desde una motocicleta. Simalhuan El pasado 22 de enero. Otros siete pandilleros fueron arrestados por cargos de narcotráfico. Las víctimas estaban celebrando una fiesta de cumpleaños en su casa en el momento del ataque, que también resultó con lesiones. Siete personasincluyendo dos niños.

No se ha dado a conocer el nombre del niño, pero sí su apodo, “El Chapito“, una clara referencia al ex capo del narcotráfico, actualmente preso en Estados Unidos, Joaquín El Chapo Guzmán. El motivo del asesinato no se ha hecho público, pero las bandas mexicanas de narcotraficantes a menudo se involucran en secuestros y sicariato.