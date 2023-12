“Métodos injustos contra mí”. La “verdad” de Eva Kylie sobre Qatarjet

Ha pasado exactamente un año desde la explosión de la investigación judicial que comenzó en Bruselas y sacudió a Europa: Qatargate De hecho, ese escándalo se limitó a la investigación sobre sospechas de corrupción, cuyo objetivo era influir en los procesos de toma de decisiones de las instituciones de la UE, y al blanqueo de dinero. En diciembre de 2022, se descubrió que algunos miembros del Parlamento Europeo y cabilderos habían recibido, según documentos de la fiscalía, dinero y obsequios a cambio de defender los intereses de Qatar. Entre ellos surgió un nombre Eva Kylie, Vicepresidente del Parlamento Europeo y luego tuvo que ser destituido de su cargo tras su arresto. Ahora el político griego grita su inocencia.

Kylie: “Estaba asustada”.

“ Fue usado en mi contra Métodos incorrectos “, afirmó en una entrevista con Tg1 Kaili, según la cual” El verdadero escándalo fue la prisión preventiva para arrancar confesiones El ex activista del Movimiento Socialista Griego (PASOK) defiende sus acciones afirmando que “ Leer los archivos 007 ” Es eso “ No había huellas dactilares en el dinero y los servicios secretos concluyeron que yo no estaba involucrado. Luego Eva Kylie dice más: “ En la prisión donde solía vivir Condiciones degradantes “.

No sólo eso, sino que añade que tenía miedo. Como mujer y como madre “, con el” Me amenazó con poner a mi hija bajo custodia de los servicios sociales y estuve lejos de ella durante cuatro meses. En particular, el ex vicepresidente del Parlamento Europeo vuelve a lo mismo el 9 de diciembre de hace un año, sobre todo después de enterarse de la detención del eurodiputado del Partido Demócrata. Antonio Panzeri: “ Este viernes por la mañana leí la noticia del arresto de Panzeri. Me di cuenta de que en mi casa había su propio bolso Panzeri que había traído consigo debido a las obras de renovación que estaban en curso en su casa. Kylie queda en completo shock y le pide a su padre que guarde el bolso: “ No sé cuánto dinero estaban en eso “.

Desarrollo de Qatarjet

Así, la mujer acabará siendo acusada de formar parte de un virtual sistema de corrupción en el Parlamento Europeo vinculado a Qatar y Marruecos y encabezado por Antonio Panzeri. Fue detenido hace 364 días junto con su mano derecha Francesco GiorgiLa compañera de Eva es la propia Kylie. Todos fueron sorprendidos con las manos en la masa y en posesión de bolsas llenas de dinero en efectivo por valor de un millón y medio de euros. Para ellos, el duro control del juez Michel Cleese – que se vio obligado a abandonar la investigación debido al conflicto de intereses de su hijo – junto con la prisión preventiva durante meses también del director de la ONG “No hay paz sin justicia”, Nicoló Vega TalamancaEn cuanto a los dos representantes en el Parlamento Europeo Andrea Cozolino y Mark Tarabella Fue criado por su ex colega y amigo Panzeri. Éste negociará con la justicia belga la reducción de la pena a un año de prisión a cambio de sus confesiones y ya está en libertad.