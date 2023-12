Mentana: “Rusia y Hamás han salido victoriosos de las dos guerras que provocaron”. Fabbri: “Estamos ante un spin-off de la competición principal” – vídeo

Habrá tres elecciones cruciales en 2024: en marzo en Rusia, en junio en Europa y en noviembre en Estados Unidos. “Son muchos los que creen que esta última fecha, clásicamente el primer martes de noviembre, cada cuatro años, es en este caso el clavo del que pende todo el panorama internacional”, explica durante el evento Enrico Mentana, director de TgLa7. Más libros, más libertadQue tendrá lugar hoy en Roma. “No hubo guerra en Ucrania, y esta guerra no habría ocurrido (entre Israel y Hamás) si no hubiera sido por los temblores y la incertidumbre que irradian desde el ocupante de la Casa Blanca hasta el conjunto de la diplomacia y el ejército. Y el sistema occidental que apunta a Washington”, precisó. “Está claro que lo que vemos – añadió Mentana – es una imagen que puede interpretarse de diferentes maneras, pero con elementos impredecibles: la guerra en Ucrania la gana Putin y la guerra en Gaza la gana Hamás. . Esto no significa que debas apoyar al Manchester City en esta situación. De hecho, todo lo contrario. Para mí, desde el 24 de febrero, mi opinión no ha cambiado sobre la gravedad de la violación que querían Putin y Rusia. Pero analizar no significa aplaudir. Esto es lo que nos enseña la geopolítica”, seguido por Dario Fabbri, Director dominóAñade desde la plataforma Euro: “Hemos publicado el nuevo número en los quioscos dominó Titulado “Frentes de la guerra mundial“En él recogemos cuáles son los focos y respondemos a las preguntas: ¿Por qué se producen estos incendios ahora, a intervalos casi regulares, y hacia dónde conducirán? Cita al Papa Francisco y el miedo a una “tercera guerra mundial fragmentada”. “Está claro”, enfatiza Fabbri, “que las piezas están en su lugar. Y el Papa Francisco estará de acuerdo con nosotros sobre la guerra mundial, pero todavía no. Esperemos que nunca suceda, en realidad. Pero las piezas sí. ¿Y por qué ahora? Porque si tomamos la guerra en Ucrania, así como el ataque de Hamas a Israel y nuestra falta de voluntad para que llegue también a la región del Océano Índico “Y la tranquilidad -donde la explosión va a ser global- es como si nos enfrentáramos, a “Utilizo un término utilizado en series de televisión, un spin-off de la competencia principal”.

