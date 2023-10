Mercedes se burla de Ferrari en redes sociales tras radio del equipo en México

La predicción de Ferrari sobre la desintegración de los neumáticos de Hamilton no se cumplió y fue ampliamente ridiculizada en las redes sociales, a lo que Mercedes añadió un tuit “provocativo”.

Ferrari gestionado en México De vuelta al escenario Después de algunas carreras duras. Sin embargo, las redes sociales hoy no perdonan nada y los fanáticos no se pierden la verdad. grupo de radio Lo dijo en el Muro de Ferrari en Leclerc Dentro de 5 turnos Sus neumáticos más duros habrían funcionado mejor que los neumáticos medios instalados en el Mercedes. Como hemos visto, esto no sucedió, por lo que comenzaron las burlas en varias plataformas.

Situación de competencia

Leclerc demostró que tiene lo necesario durante el primer tiempo Gran paso A pesar de los daños en la banda tras el contacto con Pérez. El Ferrari parecía encaminarse hacia uno Una estrategia de parada Pero en contra de las dos decisiones que tomó Red Bull por Verstappen. sin embargo, el bandera roja La caída de Kevin Magnussen reinició la carrera y cambió los planes de todos.

En la reanudación, Ferrari optó por reiniciar con un set, al igual que Verstappen. neumáticos duros. En cambio, Mercedes optó por montarlo neumáticos medianos En los coches de ambos conductores. Tras las primeras vueltas de lucha, el piloto inglés adelantó al monegasco con una brillante maniobra de adelantamiento. Estaban en un Ferrari Se cree que tienen una ventaja conjunta. Hasta el final de la carrera. Precisamente por eso le dijeron a Leclerc en la radio En 5 vueltas su neumático duro se vuelve más rápido. En comparación con la media de Hamilton, habría sufrido una mayor degradación. Como hemos visto, este no es el caso.

Mercedes es una parodia social de Ferrari

El neumático de Hamilton no se desinfló, lo que demuestra que las predicciones de Ferrari estaban equivocadas y provocaron críticas en las redes sociales. perder el tiempo Hacia el muro del equipo de Maranello. Más mercedes Ella se unió a las bromas con un tweet enojado: “Todavía estamos esperando que se colapse el neumático central de Lewis”. La referencia al grupo radiofónico de Xavi Marcos en Leclerc es bastante obvia. Probablemente sea sólo por diversión. De hecho, hemos visto las cuentas sociales de los equipos de Fórmula 1 varias veces este año. burlarse unos de otros Y organiza bromas en el paddock para crear contenido.

Todavía esperando que caigan los Médiums de Louis. — Equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 (@MercedesAMGF1) 30 de octubre de 2023

La verdad es que la predicción de Ferrari estaba completamente equivocada Quizás no del todo justificado. Leclerc efectivamente lo hizo en la primera etapa. 31 vueltas con neumático medio Manteniendo un buen ritmo. Sabemos que Mercedes es uno de los mejores coches en cuanto a gestión de neumáticos. vuelta rapida Una toma de control por parte de Hamilton en la última vuelta de la carrera fue una mayor ironía para los Rojos.

Lea también: F1 | Russell vs. Sainz, ida y vuelta tóxicos tras México

Sin embargo, tenemos que romper una lanza a favor de Ferrari. El Mercedes de George Russell en realidad tuvo un problema con los neumáticos medianos, probablemente por eso. Varias rondas de vigilancia Para Carlos Sainz.

Síguenos también en las redes sociales: telegrama – Instagram – Facebook – Gorjeo

Créditos de portada: Mark Sutton