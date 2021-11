Mercado de transporte de Roma, bomba Insigne | Las palabras de De Laurentiis

Un nuevo shock en el mercado de fichajes italiano. Las palabras de De Laurentiis rasgaron el velo en la casa de Nápoles. Aquí están sus declaraciones sobre el futuro de Insigne.

Aurelio De Laurentiis nunca se niega a sí mismo, sus declaraciones provocan un nuevo terremoto. Muchos aficionados del Napoli están desconcertados y la renovación de Lorenzo Insigne parece ser un espejismo del día. A continuación se muestran los datos sobre el futuro del capitán del Nápoles. Las palabras suenan como una especie de advertencia.

La última bomba de tiempo en la Serie A, habla Aurelio De Laurentiis. El Patrón Napolitano, como siempre un volcán, habló a los micrófonos de los reporteros durante un acto público. Las reservadas palabras de la afición del Napoli tiemblan Caso Insigne. El capitán azul está a punto de rescindir su contrato en junio de 2022. Las palabras del presidente del Napoli sugieren una Un escenario completamente nuevo en la Liga italiana. El mercado de enero se avecina y la renovación de Insigne parece estar cada vez más lejos. Como muchos presentaron la propuesta de Roma para él, como te dijimos.

Rome Transfer Market, luz verde Insigne | Las palabras de De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis habló en un evento público en Nápoles. La ocasión fue la inauguración del evento Race for the Cure en Plebiscito Arena. No dejó de elogiar al equipo y al entrenador por el trabajo realizado hasta ahora, con la mirada puesta en la futura Copa Africana de Naciones. Luego también habló sobre el futuro de Lorenzo Insigne.

Según lo informado de inmediato por mis editores Calciomercato.itY Aquí están las palabras del patrocinador de blues. “¿El futuro de Insigne? Estoy hablando con el agente. Entonces depende de él sobre todo”. Si Lorenzo quiere terminar su carrera aquí con nosotros, lo recibiremos con los brazos abiertos, de lo contrario lo compensaremos.. Estoy acostumbrado al mundo del cine a no forzarme en las relaciones ”.

Entonces, la renovación parece cada vez más distante, a menos que se trate de anuncios de interfaz de red. Si la noticia no llega en las próximas semanas, entonces Mercado de fichajes de enero Podría reservar muchas sorpresas para el futuro capitán del Napoli.