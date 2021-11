Azul luchando en pie de igualdad, los jueces no lo recompensan. Medalla de plata del guerrero – OA Sport

Haga clic aquí para actualizar la transmisión en vivo

Gracias a todos por acompañarnos durante este show en vivo, y les deseamos una buena continuación de la velada en OA Sport.

20.30 Italia vuelve a casa de esta final de la Copa del Mundo con la plata de Aziz Abbas Mohieldin entre los más grandes y el bronce de Salvatore Cavallarro entre los medianos. Faltaban medallas del Campeonato del Mundo de 2013. El boxeo italiano se está recuperando lentamente.

20.28 El azul fue realmente genial. En nuestra opinión, dominó la primera vuelta, condicionado en la final por un tiro involuntario en la cabeza del cubano que abrió una herida en la frente de nuestro abanderado. Muhyiddin mereció el sagrado 5-0 en esa ronda, pero desafortunadamente los jueces le dieron al Caribe 3-2. La Cruz ganó merecidamente la segunda parte, haciendo muy poco objetivamente para alzarse con el quinto título mundial de su carrera (4 entre los semipesados).

20.27 El cubano Julio César La Cruz Peraza coronó el Campeonato Mundial de Peso Pesado por decisión dividida: 4-1 (cuatro 29-28, uno 28-29) para el Caribe. Nuestro querido Abbas Mohieldin tuvo que estar satisfecho con la medalla de plata.

3 ′ grandes aplausos para Aziz que mostró un gran corazón incluso en los últimos 60 segundos y quiso darnos una oportunidad. Cruz estaba en apnea y también estaba muy conectada tácticamente. El oro no llegará a Italia, pero nuestro peso pesado fue realmente encomiable y merecía más.

2 ′ Aziz sabe que tiene que buscar el golpe de nocaut y definitivamente no es compatible. Se lanza al Caribe, le pone un lindo gancho en la cara y obliga al oponente contra las cuerdas, pero parece que no es suficiente …

1 ′ Mohieldin insiste a quemarropa, corre su pie izquierdo suave y golpea la cara del oponente en varias ocasiones. Cruz no es inteligente, pero salta y corre. No es así, pero por ahora tiene razón …

La segunda ronda. Cruz ganó para los cinco jueces (10-9) y ganó el partido, a menos que Muhyiddin encontrara el nocaut en la tercera ronda …

3 ′ Aziz no se rinde, lo intenta de manera convincente y realmente pone ternura en la cara. El cubano está atrapado, está fuera de su alcance. Recuperación a favor del cubano pero veamos …

2 ′ comienza de nuevo, los dos se intercambian desde una distancia corta de una manera bastante equilibrada.

2 Lamentablemente, querida está sangrando. El partido se detiene. Blue va a la esquina neutra para un chequeo.

1 ′ La Cruz domina la pista e intenta confirmar su competencia técnica. Aziz parece haber sufrido ese cabezazo, pero todavía es bastante bueno cazando al objetivo con su izquierda.

Comienza la segunda ronda.

primera ronda. Tres jueces favorecen al cubano (10-9) y los otros dos otorgan azul (10-9). Ciertamente juicio cuestionable.

3 ‘Aziz lo trata, pero al parecer los últimos veinte segundos son todos cubanos. ¡El color azul afectó la cabeza! No hizo falta. En nuestra opinión, ella tenía el control.

3 ′ ¡NOOOOOOOOOOOO! ¡Cabeza de lacrosse obligatoria! ¡Golpea la frente de Aziz que sangra!

3 ′ La Cruz no está bien y comienza a relacionarse.

2, Cruz intenta encontrar un agujero para golpear el objeto azul, pero se queda corto. El cubano sufre un poco y ahoga a Aziz con un bonito derechazo, luego vuelve con soberbia y parece herir a su rival.

1, comienza con la fase de estudio. Aziz no se detiene e intenta ponerse a la altura de La Cruz, bueno en el regate. Cuban respondió con la izquierda, pero de manera poco convincente.

20.13 comienza! querida fuerza.

20.11 La Cruz en rojo, Aziz en azul. Boxeadores en el ring, aquí vamos.

20.09 Italia está molesta por Aziz Abbas Mohieldin y sueña con la magia de la vida. El último oro se remonta a 2013 con Clemente Russo, que siempre ha estado entre los pesos pesados.

20.07 Los boxeadores fueron anunciados con gran fanfarria por el creador David Diamante, el brillante portavoz internacional del boxeo profesional.

20.05 ¡Aquí vamos! por fin. Ahora es el momento de la final de peso pesado.

20.02 Medallista de oro ucraniano Yuri Zakharyev. Ahora toca el himno ucraniano. Luego fue el turno de Mohieddin.

20.00 Regreso al Stark Arena. La primera entrega de premios de 71 kg …

19.58 ¡Estamos ahora! Finalmente, el peso máximo final. Aziz Abbas Mohieldin está listo.

19.56 Se toca el himno cubano.

Las 19.54 fueron para el cubano Cruz Gómez, plata para el turco Ozman y bronces para el escocés Lynch y el armenio Pashkov.

19.53 Comienza la ceremonia de entrega de premios de peso ligero.

19.50 Así que tendremos que esperar un poco más antes de la final de peso pesado con Aziz Abbas Mohieldin. Crean expectativas en el Stark Arena de Belgrado …

19.49 Primero, sin embargo, está la ceremonia de premiación del peso ligero.

19.47 ¡Ahora es todo con Aziz Abbas Mohi El Din! ¡Blue está a punto de entrar al ring!

19.45 El estadounidense Robbie González ganó por decisión dividida (29-28, 29-28, 28-28 con ventaja, 28-29, 28-29). El bielorruso Alfiorao hizo que su oponente contara dos veces, pero eso no fue suficiente para asegurar la medalla de oro. Los pitos están bordeados por las gradas.

19.44 Finaliza el partido entre Alfioro y González. Estamos esperando el veredicto, y luego será la hora azul de la final de los pesos pesados ​​(92 kg).

19.42 La segunda recuperación de Alfioro-González acaba de finalizar. Al final de este encuentro llegará el turno de Aziz Mohieldin. Faltarán unos diez minutos.

19.41 El cubano es claramente uno de los favoritos, pero nuestro abanderado se esforzará por hacer la vida. Hará falta precisión y potencia en sus tiros, tratando de contener la ventaja técnica del contendiente experto, en el último quinto campeonato mundial de su carrera (pero primero entre los mejores).

19.40 Mohieldin se distingue por su habilidad técnica, perspicacia táctica, velocidad de piernas, precisión de tiro y control del boxeo. Las cajas de Cruz, son rápidas, se lo pasan genial, son rápidas y precisas.

19.39 El nativo de Solofra (en el condado de Avellino) cuenta con un récord amateur con 77 victorias y 16 derrotas (más un empate, entre otros, en su debut el 28 de julio de 2012) y es seguido por los profesores Emanuel Renzini y Gennaro Mova (quien también es su tío).

19.38 Campania volvió a colocar a Italia en el podio mundial ocho años después de la última vez (junto con Salvatore Cavalaro, medallista de bronce) y ahora sueña con un golpe que lo convertiría en un inmortal atlético, tal como lo hizo Clemente Rosso en la misma categoría de peso en 2013 .

19.37 Este es el camino de Aziz Muhyiddin en el Mundial: el armenio Narek Manasian, el temible croata Tony Felipe, el ecuatoriano Julio Castillo (campeón de plata en 2019), el indio engañado Sangeet Sangeet y, sobre todo, el español Emmanuel Reyes Bla.

19.35 Julio Cesar La Cruz Peraza (al que simplemente llamaremos Julio La Cruz) tiene 32 años y es cubano. Estamos hablando del quizás el boxeador amateur más fuerte considerando todas las categorías: el campeón olímpico entre los extremos en Tokio 2020 y entre los semipesados ​​en Río 2016, el cuatro veces campeón mundial consecutivo entre los semipesados ​​(2011-2017). La última derrota fue en las semifinales del Campeonato del Mundo de 2019, cuando aún estaba entre los cruceros.

19.34 Aziz Abbas Mohieldin, 23 años, de Campania. En su carrera, ganó la medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo y los Campeonatos de Europa también en 2018. En la Copa del Mundo de 2019 fue eliminado en su debut.

19.32 Está por comenzar el partido previo al partido de nuestra selección azul, que es el partido entre el bielorruso Alexei Alfiorao y el estadounidense Robbie González (final de 80 kg). Así que en unos veinte minutos será el turno de Blue de buscar este logro en el Stark Arena de Belgrado (Serbia).

19.30 Buenas noches y bienvenidos a LIVE LIVE Escrito por Aziz Abbas Mohieldin vs Julio Cesar La Cruz Peraza, Final Mundial de Boxeo 2021 Para clases de peso hasta 92 kg.

Buenas noches y bienvenidos a la transmisión en vivo de Aziz Abbas Mohieldin vs Julio Cesar La Cruz Peraza, Final de la Copa Mundial de Boxeo 2021 Para clases de peso hasta 92 kg. Italia destaca por su peso máximo, que sueña con armar un escándalo en el Stark Arena de Belgrado (Serbia): alrededor de las 19.30 será llamado Frente al cubano muy fuerteProbablemente sea el mejor boxeador aficionado a considerar en todas las categorías. Blue está detrás de la compañía y estará buscando al mamut que promete coronar el campeonato mundial, ocho años después de lo que hizo Clemente Russo, siempre entre los mejores.

los 23 años de Campania Ya se llevó la plata, pero ahora intentará escalar una montaña real. El policía tendrá que enfrentarse a un gigante real, que es Campeón de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Entre los pesos pesados ​​que simplemente cuentan con una palma rastrera: Dos oros con cinco círculos (Entre el peso semipesado en Río 2016 y uno de los niveles más altos hace apenas tres meses) Y cuatro títulos mundiales (2011, 2013, 2015, 2017 siempre entre los semipesados). Cubano se jacta incluso 254 victorias en su carrera contra 22 derrotas, el último de los cuales maduró el 20 de septiembre de 2019 cuando perdió ante Bekzad Nodaolitov de Kazajstán en las semifinales de la Copa del Mundo (en ese momento todavía era un peso semipesado).

Aziz Abbas Mohieldin tendrá que intentar explotar su velocidad y precisión en los golpes contra un oponente que no tiene debilidades evidentes, tremenda agilidad y capaz de boxear, el gobernante indiscutible que parece irrompible. OA Sport te trae Abbas Mohieldin vs Julio Cesar La Cruz Perazza, la final de la Copa Mundial de Boxeo 2021. Para los pesos pesados: noticias en tiempo real, minuto a minuto, ronda a ronda, para que no te pierdas nada. Este es el sexto partido del torneo programado a partir de las 18.00 horas, y comenzará alrededor de las 19.30 horas.. Escucho.

Foto: FPI