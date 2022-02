MediaWorld lanzó “Sin IVA” durante 48 horas con fuerte descuento y también a tasa 0

Atención al nuevo volante de MediaWorld. El gigante de la distribución de electrónica y electrodomésticos ha dado vida a una nueva promoción titulada “Sin IVA”. Como se puede entender fácilmente, los productos se pondrán a la venta sin un molesto impuesto, equivalente a alrededor del 22%.

Esta es una promoción, lamentablemente tendrá tiempo limitado, ya que solo durará 48 minerales, En concreto, a partir de las 00:01 de hoy sábado 5 de febrero de 2022, Hasta las 23.59 horas de mañana domingo 6 de febrero. Dos días en los que podrás comprar cientos de productos con un gran descuento, incluyendo smartphones, smart TV, lavadoras y secadoras, videojuegos, etc.

FOLLETO SIN IVA DE MEDIAWORLD: AQUÍ HAY ALGUNOS PRODUCTOS A LA VENTA

MediaWorld como siempre ofrece la posibilidad de tener un archivo compra a plazos, Así puedes comprar algo y pagarlo en veinte cómodas cuotas sin interés, sin interés, y así diferir los gastos en el tiempo. Desafortunadamente, no todos los productos están incluidos en la oferta, y en este sentido, el banner de distribución de productos electrónicos lo deja claro. Excluido de la oferta: Todas las consolas, smartphones Apple iPhone 13/128GB y iPhone 13/256 (incluidos los de operadores móviles – ver iconos adjuntos), Apple iPad Air Wi-Fi 64 Gb (ver iconos adjuntos), Apple MacBook Air 256Gb (Ver códigos adjuntos), productos vendidos como parte de suscripciones (telefonía, Internet, TV, etc.), preventas y reservas, productos editoriales, empaques de tarjetas, pólizas, menús de boda y similares (cumpleaños, confirmación, etc.), y todos esos artículos como pines digitales, cupones, recargas, cajas, tarjetas de regalo, todos los servicios de MediaWorld, películas (DVD y Blu-ray) y música (CD – Music DVD – Vinyl) solo en línea. Veamos algunos espectáculos divertidos, comenzando conApple Watch Serie 7 GPS 41mm En aluminio medianoche, a la venta a 355 euros en lugar de los 430 euros del precio de catálogo.

Para la misma versión del Apple Watch, pero en color Galaxy, tendrá un precio de 358 euros, como para la misma versión caja de 45mm Subirá a 381 euros en lugar de 460 euros.Samsung Galaxy A52s 5G Preciosos negros pero también morados o blancos, tendrán que invertir 286 euros en lugar de 329. En cuanto a iphone 13, Mediaworld vende el modelo Pro de 128 GB de almacenamiento en colores azul y dorado a 974 euros en lugar de 1056. Sin embargo, para el Pro Maxi de 128 GB necesitarás 1056 euros (en lugar de 1280), mientras que los que buscan iPad 10.2″ 2021 Wifi 64Gb Sideral Grey, la cantidad presupuestada será de 318 euros, en lugar de 389.