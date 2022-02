Ubisoft demanda a Massimo Gallotta Productions, promotor de conciertos – Nerd4.life

Ubisoft ha presentado una demanda contra Massimo Gallotta ProductionsPromotor de fiestas de serie Sinfonía de Assassin’s Creed. Sinfonía de Assassin’s Creed que tuvo lugar en 2019 y 2020.

Según la demanda, Ubisoft y Massimo Gallotta Productions llegaron a un acuerdo para crear estos eventos en 2018, pero el editor rescindió el acuerdo antes de que se completara el primer año de la gira Assassin’s Creed Symphony.



Ubisoft afirma que Massimo Gallotta Productions ha Usted violó varios términos del contratoDebido a que no buscó la aprobación de Ubisoft para cada uso de la marca comercial, no cumplió con los requisitos de calidad estándar y no pagó las regalías de Ubisoft. Además, la compañía francesa informó que Massimo Gallotta Productions registró la URL de un sitio web dedicada a Assassin’s Creed Symphony sin solicitar el consentimiento y se negó a transferir la propiedad de la URL a Ubisoft después de que se firmó el contrato. Por el momento, el sitio sigue activo y se puede encontrar A esta dirección.

Además, Ubisoft llegó a un acuerdo en diciembre con un nuevo socio para ejecutarlo. Presentación de Assassin’s Creed Symphony, pero Massimo Gallotta Productions se puso en contacto con el nuevo socio diciendo que todavía tenía derecho a organizar estos eventos. Así que las acusaciones de Ubisoft son múltiples y muy graves. Por el momento, MGP no se ha pronunciado al respecto.