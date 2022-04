“Me apuñaló Jerry Kalla, hoy hablamos todos los días. Nadie puede resistirse a mí »- Corriere.it

desde Juana Cavalli

Actor: “¿Colpo Grosso? Me sorprendió este gran éxito”. “¿Canciones? En cat days lo estaba haciendo muy bien. Apuntaba a tocar el piano, “Mañanas de septiembre” de Neil Diamond era perfecta, luego dos citas de Calvino y listo…».

Como aquella noche en Nueva York a finales de los 90 “En el muy concurrido centro Cipriani de Manhattan, con Jennifer López y Buff Daddy en dos mesas mías, de la nada canto genial ‘Al amanecer ganaré'”. yo ganaréY vin-cee-ròoo“Yo no era ni un Pavarotti y con el afilado casi rompo el cristal”. Y fue solo el comienzo del espectáculo improvisado, sin orquesta pero acompañado de tenedores y cuchillos picoteando botellas de champán. Media hora y todos cantaron paracaidismo.

«Pero sí, lo que hace: «Para este año, no cambies, misma playa, mismo mar. Un agente de los Rolling Stones y espía del Mossad es similar al de la serie de televisión Unsentimental, Bald, Tanned”.

007 Israelí tiene licencia para matar a cualquiera que se una al coro junto al mar como turista en el autobús?

“Oh, sí, bueno, no creo que ni él ni ninguno de los asistentes realmente bebieran refrescos, y de todos modos no puedes resistirme, tengo de-gravedad, hasta que, lo sé, en el club de comer anguilas, dejándome frío y poco después de hacer Trencitos”, dice Umberto Smaila, rincón libre, bigote, anteojos y cigarro maxi, 71 y más de cincuenta años animando el día siguiente, de los días pesados ​​​​del Milan Derby Club con los otros tres gatos de Vicolo Miracoli, a las chicas libres de Sinn di Colpo Grosso Y a las no morbosas, a las alegres tardes de verano en los piano bares de Cerdeña, en el Mar Rojo o en los cruceros, música de fondo sobre el amor, el despecho y los enredos afectivos o políticos. Y en el medio hay 33 bandas sonoras: “La primera película sobre el ‘monstruo de la ametralladora’, una película muy violenta con Helmut Berger, ni siquiera una película B y Z. Pero Quentin Tarantino tomó 6 minutos para Jackie Brown”. Doble Trato: Estoy en los créditos y me pagan dos mil dólares”.

A la edad de 10 años, Chopin tocaba en serio en serio..

“En tercer grado, la maestra llamó a mis padres para contarles sobre mi competencia técnica. Estaba inscrito en un curso de recitación y actuación, y en un curso de piano y solfeo. El clásico nieto que se subía a la silla a recitar poemas a los familiares. En la escuela yo era el primero de la clase, un niño grande con un lazo azul y cuello blanco. Siempre tomaba los diez y luego empeoraba”. READ El mundo de la moda recuerda a Virgil Abloh

“Construyó rejas y portones con sus tres hermanos Ismael que habían emigrado de Fiume, lo vi golpear el hierro tan frío que me dio pena, por la hinchazón de los dedos se le hicieron dos manos tan grandes que cuando me golpeaba parecía un buen oso. Ex saxofonista, se llamaba Guerrino porque nació en 1915”.

A la edad de 18 años andaba con el pelo pintado de plata.

“A finales de los sesenta era Verona, Italia, Liverpool, yo tocaba el teclado Matar, y el dueño del club al que íbamos a tocar -gratis por supuesto- ideó este truco para diferenciarnos de otra banda de pelo verde. Me rocié la cabeza con un Laccia plateado que compré en una ferretería y crucé la ciudad en Lambretta, lamentablemente sin casco porque no se usaba, me da vergüenza como los ladrones”.

En 1971 los Gatti aterrizaron en el mítico Derby.



“Estaban en clase conmigo Nino Salerno y Franco Aubini en el bachillerato clásico, Scipione Maffei, y Jerry Cala, un año menor, lo sacamos después, cuando yo ya estudiaba derecho en la universidad, eligiendo cuidadosamente todos los exámenes más fáciles – Me detuve a los quince, pero aprobamos Inicialmente en Roma. Se suponía que nos contratarían para una serie de comerciales sobre educación vial del Departamento de Transporte. Nos presentamos en la casa de los funcionarios de Rai para tomar exámenes en mallas negras, como yo Gufi , nada de eso llegó. El punto de inflexión vino con Cino Tortorella».

“Él. Nos invitó a su villa en Milán para cantar algunas canciones, luego nos llevó primero a comer -bendito- y luego al derby. Nos tiraron al escenario, la gente se divertía. El dueño nos paga 5.000 liras a cada uno”. .” Ahora escribe algo Uno nuevo y serán 10 000. Estuvimos dos meses encerrados en la casa.

Las cosas salieron bien de inmediato.

Momentos que no se repiten, con Paolo Villaggio, Enzo Ganaci, Cocci y Renato, monstruos de habilidad. Éramos los carruajes más pequeños de mi madre”.

Abatantuono fue su técnico de iluminación.

“Debe haber tenido diecisiete años y no quería estudiar más. Solo teníamos una luz, y su trabajo principal era presionar un botón, firmar, arrancar, parar. También se convertiría en nuestro conductor, pero nunca tomó una decisión. para sacar su licencia, así que conduje el auto, y Diego estaba sentado a mi lado, porque éramos los más grandes, los otros tres se pusieron en el asiento trasero por basura en un mandado. Fue Jerry quien hizo la compra, siempre a precio de ganga. precios, por lo que regularmente descongela el motor. READ «Ho perso un bimbo e rischiato di morire, i miei due figli sono un miracolo»

Éxito en la televisión con “Non Stop”, el popular programa de Raiuno de 1977 a 1979.

«Una vez más fue gracias a Mago Zurl. Solíamos vivir en una especie de ciudad de artistas en Via Venini en Milán. Cino nos llamó como invitados a su programa infantil, donde notamos a los clientes Pippo Baudo, Gentile y Marangoni, quienes nos llevaron en el elenco con Massimo Troisi, Enzo Decaro, Lello Arena, Giancattivi, Carlo Verdone, Gaspare y Zorro, quienes solían filmar en Turín.”

Dirigida por Enzo Trapani, quien -dijo Jerry- siempre llevaba un arma en la cartuchera bajo el brazo..

“Normalmente, nunca le preguntamos por qué, desafortunadamente al final lo usó”.

Canté: “Traté de decir basta para aumentar la masa. Entonces el trapo estaba mojado con lágrimas”. Carlo Verdone recuerda: “La primera persona que creyó en mí fue Umberto Smaila. Era ingenioso y todos vitorearon, sin sentir envidia ni celos. Era mi antidepresivo.

“Se estaba reuniendo con Carlo. Probé su corte en el camerino y le aconsejé que se concentrara en el hombre de cabello largo con una chaqueta blanca que reparte volantes de Hijos de Dios”. El nuevo sordo. que dices’?””

En 1981, Jerry se hizo solista y ella lo estaba tomando bastante mal. Hace años que no os habláis. ¿malévolo?

“Prueba. Nos juramos una especie de amor eterno, fue una puñalada. Pero luego me pasó lo mismo y ahí me di cuenta de que cuando pasaba el tren, te subes. Después lo aclaramos y ahora hablamos todos los días”. , el Lunes de Pascua nos encontraremos los cuatro en el restaurante habitual de Verona.

En 1987 y durante 4 temporadas, provocó un candente escándalo de desnudez para las chicas de Cincin en Culpo Grosso, Italia durante 7 temporadas..

“No esperaba tanto éxito, sino hubiera firmado otro contrato. Rodamos 800 capítulos, se vendieron en todo el mundo y se repitieron durante 18 años consecutivos, pasó el tiempo y yo siempre fui joven, un milagro”.

Las feministas la persiguieron con horcas.

«Más que nada, gente sensata, de pelo rizado, burgueses se indignaron, pero lo miraron bien. Conservo religiosamente las críticas entusiastas de Benjaminino Plácido y Oreste del Bono».

Pero, ¿es cierto que Mikhail Gorbachev, el padre de la Perestroika, también era fanático?

“Envía los videos al hotel y creo que si los trajeran al Kremlin, podrían estar en el cajón de Putin”.

Mientras estuvo allí, no se entregó a Sen Sen.? READ “Después del accidente, tal vez la mano…”, se sobresaltó Fazio-Libero Quotidiano

“No, solo miraba, ya estaba casado y era padre. Y luego no había grandes descansos para socializar, nos hacíamos cuatro anillos al día, me dolían los pies, tenía esas uñas…”.

En los días de los gatos, tú y Jerry eran los dos remolques.

“Hemos tenido mucho éxito. Mi objetivo era tocar el piano… La película de septiembre de Neil Diamond fue infalible… además de algunas citas eruditas de Calvino o Celine incluidas allí… que la cortejadora de Confused: “¿Y quién ¿lo será? “Pero volé”.

¿Quieres ser más delgado?

“No, no me importa el peso. Ahora lamentablemente tengo que seguir una dieta porque me rompí el fémur dos veces, en el baño turco en las Bahamas y en la cinta de correr en Malpensa, así que nada de vino, mierda y cerveza, no pasta, pan y fiambres, debo hacerlo para mantenerlo conveniente… para que pueda llegar sin problemas al restaurante”.

¿Encuentros artísticos fascinantes?

Con Elton John, cuando hacía ‘Buona Domenica’ en Canale 5 con Gerry Scotti y Gabriella Carlucci, en 1993. Era mi ídolo, me tiré de rodillas delante de él y él -divino- se arrodilló conmigo, manteniendo la imagen como una tarjeta sagrada para el Padre Pío. Y luego James Brown, si sabes a lo que me refiero. Cantó ‘Me siento bien’ solo para mí.

Finalmente llegó la era Smiley y las veladas de música morada en directo.

«La primera abrió en 1991 en Pulto Quatu, en Cerdeña. Luego Sharm El Sheikh. Quedan dos, en Tropea y Porto Rotondo”.

Para Francesco Totti e Ilari Blasi. Lo mismo para Simona Ventura y Stefano Bittarini. Recuerdo a la inesperada bailarina Niki Lauda. Y el Mike Tyson me convenció para cantar “My Way”. Excepto que para la cena comió espaguetis con ostras y un kilo de ajo, me desmayé. Agarrado a su brazo, sufría en silencio.

Dúo con Silvio Berlusconi.

«La primera vez en Poltu Quatu dio un partido al estilo de Aznavour. Hace unos años volvió a Samaila en Porto Rotondo, y me trajo de regalo tres de sus corbatas, la Liga de Nápoles».

E interpreté la canción “Los mejores años de nuestra vida” de Renato Zero.

“Quien no lo conoce no conoce su tipo. Excepcional. Le estaré eternamente agradecido, me ha dado el puesto y como presidente del Milán es inolvidable. No hablamos mucho, pero él sabe que yo Estoy allí, si es necesario, y sé que él está allí para mí. Silvio es Silvio “.