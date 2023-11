MasterChef Italia, lágrimas interminables para el protagonista: una masacre pública sin precedentes | Caos en el estudio

Drama de MasterChef donde uno de los héroes rompe a llorar. El caos en el estudio no tiene precedentes y las letras son obscenas.

cocinero, El talento de cocina más seguido de la televisión llega a su 12ª edición. El decimotercer año ya está aquí y la fecha de inicio está prevista para el 14 de diciembre.

En doce ediciones sucedieron muchas cosas, vimos no sólo a los competidores turnarse y desafiarse con recetas y pruebas, sino también a los jueces.

Si empiezas la primera edición con árbitros Bruno Barbieri, Carlo Cracco y Joe Bastianich, Hoy sólo queda uno de este trío inicial Peluquería. Los demás fueron reemplazados por otros muy bonitos. Giorgio Locatelli Y Antonino Cannavacciolo.

Pero los gritos, los abucheos y los sermones, por no mencionar las reprimendas reales de los jueces, siguieron siendo los mismos. Y también las lágrimas que veíamos fluir a veces.

Masterchef: Lágrimas y palabras duras

A veces sucede que un Cocinero Hay tensiones entre los propios competidores, que sin embargo compiten por el primer lugar que todos anhelan por igual, y entre ellos y los jueces. Las pruebas a menudo presionan a los aspirantes a chef y pueden tener dificultades para preparar el plato deseado.

En estos casos, hay quienes improvisan con mucha presencia de ánimo, con poco descaro, quienes entran en pánico porque no pueden concebir nada con sus propias manos y quienes, en cambio, sugieren preparaciones que no son del todo adecuadas para una cocina sofisticada y restaurante. Lo que sigue es el enfado de los jueces.

¿Qué pasó en el estudio?

Durante uno de los episodios del último número de Cocinero Los competidores se vieron obligados a preparar un plato para realzar la sal y la pimienta. Letizia optó por traer lo que ella llamó “a mi manera”. Base de arroz blanco con champiñones, carne y hierbas. Al momento de juzgar, Cannavacciolo primero dijo que el plato le recordaba a un hospital, luego invitó al competidor a probarlo: “Veo arroz mal cocido, con la carne mal cortada, con champiñones mal cocidos, hierbas secas y tres puntos”. de salsa. ¿Puedes ver lo seco que está?

El aspirante a chef, impasible, siguió argumentando y afirmando que ese era exactamente el sabor del plato propuesto hasta que los demás jueces también lo rechazaron. Una vez en el confesionario alegre Él rompe a llorar y dice “Soy humilde, no soy arrogante, no soy engreído”. Pero sus compañeros no son los únicos que la tachan de grosera, incluso Internet ha explotado con comentarios como estos. “¿Pero por qué Letizia no aprende el hermoso arte del silencio?”