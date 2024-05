“¿Soy Lolita? “No, en absoluto, no soy vulgar.”

“Estoy soñando y termino en otro mundo: es hermoso y todavía no me doy cuenta. No tengo manso, cero, estoy lleno de adrenalina.»: Sarah Toscano, nacida en Vigevano (Pavía) hace 18 años, ganó la final amigos (Un 31,8%, 4 millones 484 mil espectadores), el concurso de talentos que dejó Maria De Filippi el año pasado (en segundo lugar) Angelina MangoSarah, a partir de su perspectiva, tiene más de un punto de contacto. Su método no fue improvisado (Estudia piano desde los 4 años.), pero no parecía que fuera la favorita para ganar. Fue la última en ocupar su lugar por la noche y la última en acceder a la final del hexágono (“Estaba tan ansiosa que estaba convencida de que volvería a casa.»).

“Siempre he sido muy exigente conmigo misma, en todo lo que hago”, dijo mientras asistía a la escuela. amigos —. Desde joven quise estar siempre en la cima, siempre perfecto en lo que hago. Soy muy crítico conmigo mismo y tengo baja autoestima.Tengo miedo del juicio de los demás y de decepcionarme.” La autoestima es mejor ahora: “Sí, ha aumentado, porque Gané la transmisión de televisión y eso significa que la audiencia me entendió.Él me aprecia y ama lo que hago. “También entendí que para hacer felices a los demás tenía que ser la primera en amarme a mí misma”, dijo durante el programa. Anna Bettinelli (La profesora de canto) la comparó con una lolita: «Me enojé porque no tenía ningún significado positivo.. Sin embargo, me gustó mucho lo que me dijo Michele Bravi, que puedo ser cautivador sin ser cliché. Yo me defino en esta definición”. READ Gran Hermano 30 de octubre, nominados y eliminados. Una tormenta entre Beatrice Luzzi y Alex Schwatzer

la chica que gano No utiliza reproducción automática. Esto también es noticia: “En principio, no estoy en contra del autoajuste, es una buena herramienta. Tiene sentido como efecto estilístico.Personalmente lo uso en algunas canciones y en otras. Prefiero que mi voz se escuche limpia y natural.». Se ven dos modelos: Dua Lipa y Roger Federer. Además de cantar, su otra pasión es el tenis (juega a nivel competitivo), un deporte que le ayuda a afrontar momentos complejos: “YoEl tenis te enseña a afrontar determinadas situaciones por tu cuentaEn el campo hay que saber saber cómo salir de una situación incómoda”. Hoy no apunta a Roland Garros, sino a San Remo. en silencio. “Soy muy joven, veremos cuándo consigo la pieza adecuada y será el momento adecuado”.

Y así termina otra versión de un programa que no parece notar el paso del tiempo. también Pier Silvio Berlusconi “Friends se ha convertido en algo más que un exitoso programa de televisión”, admite. Amici es un evento nacional, Es la fábrica de entretenimiento italiana más importante.».

