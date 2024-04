Massimo Poldi puso su mirada en la famosísima frase: “Me encanta” | Realmente se trata de ella

¿El corazón de Massimo Poldi volvió a latir? Habló de ella y admitió que la amaba y que todos la conocíamos.

Gran comediante italiano, Massimo Boldi Él se encuentra entre ese pequeño número de nombres que han hecho historia en la televisión local.

Desde principios de los años 1980, su nombre ha aparecido en innumerables programas, películas y especialmente comedias, donde ha dado su mejor momento.

Y donde tuvo una asociación artística muy exitosa durante casi 20 años. Christian De Sica, dando vida a la dirección de cine y panettone. Después de una ruptura que duró unos 12 años, en 2018, los dos volvieron a ser amigos y comenzaron a actuar juntos nuevamente, por… alegre De innumerables fans.

Durante el mismo período de separación de su amigo, el actor perdió a su amada esposa. María Teresa Cielo Él llamó desde él marisa, Quien falleció en 2004 a causa de una enfermedad. Desde entonces hasta Máximo Se le han atribuido muchos noviazgos.

Massimo Boldi: ¿Quién lo ama ahora?

amor entre Massimo Boldi él también marisa Duró más de 30 años y dio a luz a tres hijas. Manuela, Michaela. Y Marta. Después de la desaparición de su esposa, él confesó esto. VERDADERO: “Perdí la mayor parte de mi vida y tuve que desempeñar el papel de padre y madre, lo cual es una tarea muy difícil, también por mi trabajo”.

Un amor que nació por casualidad y que fue desaprobado por su suegro, según mencionó Tiempo correcto No hace mucho: “Conocí a mi esposa Marisa por casualidad. Ella se había hecho cargo de una lechería en Milán y esta hermosa chica vino a buscar un capuchino hasta que un día vino el padre de Marisa, un napolitano muy estricto. Para él, Marisa no tenía futuro. yo, entonces fue “Él podría haber tenido razón, y luego las cosas cambiaron”. El tiempo les ha dado la razón. Después de la muerte de su esposa, el actor tuvo algunas aventuras y a menudo se le relacionaba con mujeres mucho más jóvenes. Hasta que confiesa: la ama de verdad.

mujeres mas jovenes

Massimo Boldi Tuvo algunos compañeros y conocidos, reales o supuestos, incluso más jóvenes que él. fue el mas famoso Irene Fornaciari(llevando sólo el nombre del cantante) es 34 años más joven. Al final de la historia, el actor dijo: hoy: “La verdad es que no me rendiré. Que estoy lanzando mi corazón por encima de los obstáculos y que siempre espero tener a mi lado a la mujer adecuada con quien pasar mi vida. Pero el hecho de que él tenga 75 años y pueda No mantener a una familia o a sus hijos definitivamente va en su contra”. En 2021 fue visto con Anita Zaccone, también 34 años más joven. El año pasado alguien lo vio con una chica de 20 años. Elisa BaranoPero ambos hablaron de su amistad y relación profesional.

Hoy a quien le atrae lo lindo Massimo Boldi? Durante la proyección de una de sus películas más divertidas -pero la elección es difícil- Navidad como chefYo confieso: “Creo que no soy un gran cocinero, soy un conocedor y me gusta mucho la cocina internacional, pero la cocina es muy sencilla, no es cocina nueva ni cocina exótica”.. Pero añade: “Estoy empezando a meterme un poco en ese mundo, pero el risotto a la milanesa o el schnitzel todavía me funcionan”.