Nápoles, algunos estudiantes rinden homenaje al asesinato de Giancarlo Ciani en «Fortapàsc». Compartir del hermano Paolo y Valditara: “Haré brillar toda la luz”

“La muerte no aplaude a nadie. Esto debería ser parte del espíritu humano. Ante la muerte guardamos silencio, y esto ni siquiera necesita explicación. Pero si en cambio, si algunos niños, unos pocos, muy pequeños, de una escuela que se esfuerza por cultivar su sentido de la legalidad y de la justicia, aplauden la muerte violenta y eligen así estar del lado de quienes dispararon el arma, “nosotros Todos tenemos que preguntarnos por qué.” . Paolo SianiPediatra, exparlamentario y hermano Giancarlo, el periodista napolitano asesinado por la Camorra en 1985, Estigmatizado en las redes sociales, al publicar un artículo del periódico Il Mattino que informaba de la noticia, lo que supuestamente ocurrió hace unos días en un cine de FumeroAlgunos estudiantes de la escuela secundaria Mayuri asistieron a la proyección de la película. FortabascoQue reconstruye la dramática historia del asesinato contando los meses previos al mismo y las circunstancias que propiciaron el mismo. “No podemos fingir que no pasó nada. – escribe Siani – Debemos intervenir, explicar, contar, y debemos hacerlo con más fuerza, más poder, más coraje, más pasión, para todos. Porque nos afecta a todos. Sensibilizar contra la mafia y la violencia nunca es suficiente y no podemos rendirnos ni siquiera por un momento. No me rindo. No nos rendimos”.