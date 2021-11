Bailando con las estrellas: Morgan denuncia a Selvagia Lucarelli

después, después pelea enojada que tuvo lugar durante el último episodio de Bailando con las estrellas Entre Morgan y Selvagia LucarelliEl excéntrico cantautor de Milán anunció que lo hizo mencionado Reconocido comentarista de televisión, nuevamente este año en el jurado del talent show que condujo Millie Carlucci. Durante mi última cita con Rai1, fue Lucarelli Samba Morgan era conocida como “Una de esas tribus amazónicas baila después de lamer una rana”.. Con estas palabras, comenzó una pelea larga y cada vez más brillante: “No entiende nada de danza y música. ¡No entiende!” Comentó el cantautor.

24 horas después, El reportero de Morgan publicó una disculpa especial A través de un mensaje de Instagram que agrega la expectativa de una disculpa pública: “Brutal, pero estaba jugando contigo esta noche. No hubo el más mínimo ataque o agresión. De hecho, pensé que estarías en el juego, sabiendo que podías volar alto. Lo entendí mal y lo siento, tengo intenciones teatrales, en un juego de interpretación improvisada de partes que podemos hacer exactamente. Lamento que estés enojado, si quieres hablar de ello verbalmente “.

esta tarde Morgan Fue invitado en Rai Uno Hoy es otro día revelado al locutor Serena Burton ¿Quién presentó una demanda? Selvaggia Lucarelli para publicar una conversación privada :

Morgan luego desafía a un Salvaje Lucarelli No tener las habilidades técnicas para juzgar un talento enfocado en la danza:

¿Salvaje Lucarelli? Hay una falla fundamental. A veces alguien dice algo fuera de lugar, pero es vergonzoso que esté ahí, que no se esté señalando. Es sutil: es como saber o no saber latín, no se puede hacer trampa. Ella no tiene habilidades artísticas ni cultura artística, me da vergüenza ver la dificultad que está enfrentando. Por supuesto que debería estar en silencio, pero cuando la pasión está en juego, giras las bolas para ver a una persona incompetente juzgándote. Es un programa de televisión, el material es un programa, significa entretenimiento “.