Massimo Mauro responde a Mourinho: “Si necesita un enemigo, yo no estoy disponible”.

Era inevitable y correcto que llegara la respuesta, y es un derecho que no se puede negar. Massimo Mauro, tras la agresión de José Mourinho ayer a los micrófonos de Mediaset al final del partido contra el Cremonese (el exjugador no estaba en el estudio), no sube el tono, pero no desmiente lo que dijo a la prensa tras la Roma. -Napoli, y lo hace con mucha calma y elegancia: “No es “tengo que repetir todo lo que dije hace 10 días – dice en el post de la Juventus – Salernitana desde el estudio -. Hay todo el respeto por los jugadores, los árbitros. y los jugadores”. “También para Mo. Si necesita un enemigo, no estoy disponible, y si quiere hablar de fútbol, ​​lo haremos cuando nos encontremos. Lo escucharé durante un mes cuando hable de fútbol. Es un gran jugador.” “Él nunca hace nada al azar y debe tener sus razones. Es mi trabajo, mis interlocutores son la empresa para la que trabajo y mi conciencia”.