Brasier paga al Milán con los detalles de la primera oferta. Aquí está quién es el Plan B de Defensa | Primabagina

El crecimiento de Simic es tranquilizador para el futuro, pero no cambia los planes del Milan, que trabaja para dar a su técnico Pioli otro defensa. El regreso a la base de Gabia no es suficiente para frenar la hemorragia de lesiones que azota al departamento, y Moncada y Dotavio configuran el perfil correcto en Brassiere del Brest desde hace varios días. La promoción de 1999 es muy popular no sólo entre los rossoneri sino también entre el Mónaco, que ya ha dado sus primeros pasos oficiales, Porto y Leverkusen.

Estado – El Milán ya tiene el pleno visto bueno de Brasier Lo que conviene para alcanzar a sus compatriotas Mignan, Hernández y Giroud. Ahora parece que acordar las condiciones contractuales es una mera formalidad, pero la discusión con Brest es más compleja: La primera solicitud de préstamo con derecho a reembolso no encendió el entusiasmo del club bretón. El Brest está teniendo una temporada de ensueño, ya que actualmente ocupa el cuarto puesto en la clasificación de la liga francesa, a cuatro puntos del segundo clasificado, el Niza. Por eso la intención será retener a Brassier al menos hasta final de temporada, pero la voluntad del jugador podría jugar un papel decisivo en estas negociaciones. La valoración ronda los 11/12 millones de euros pero podría subir dado el gran interés que ha despertado.

Escuche “Brassier paga al Milan, detalles de la primera oferta. Aquí está el plan B para la defensa” en Spreaker.

Lenglet en órbita- Siguiendo el método de trabajo utilizado también el verano pasado, Milán trabaja siempre en varias mesas. Lenglet también sigue en órbita y no ha cambiado de opinión a pesar de haber disputado dos titularidades consecutivas recientemente: quiere dejar el Aston Villa en enero. A Moncada le atrae mucho la posibilidad de traer al experimentado defensa francés a los rossoneri, pero de momento todavía existen dificultades relacionadas con el precio y el alto salario del jugador del Barcelona. Brasier se ha convertido en la prioridad del Milan y Lenglet es el plan B