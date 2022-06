Más pistas sobre la fecha de lanzamiento del conocido filtrador – Nerd4.life

soplónel filtrador que salió de la nada hace unas semanas y que rápidamente hizo una serie de predicciones “buenas” compartió nuevas pruebas potenciales sobre el anuncio de una fecha de lanzamiento. Dios de la guerra: Ragnaroklo que parece indicar que Sony PlayStation pronto comenzará a lanzar Hacer un pedido De las exclusivas de PS5 y PS4.

Como se informó ayer, The Snitch lanzó un GIF de un Kratos sonriente asintiendo, acompañado de la secuencia numérica 11110 que se tradujo del código binario y devuelve el número 30, lo que indica el 30 de junio de 2022, una posible fecha para uno. condición de juego Dedicado al dios de la guerra: Ragnarok.

Dado que a los expertos les gusta jugar con acertijos, la nueva pista está representada por un GIF adicional, esta vez mostrando a John Bercow, el ex presidente de la Cámara de los Comunes británica, y la palabra “arreglar”, que según las teorías debería indicar que yo “Hacer un pedidoOf God of War: Ragnarok debería comenzar pronto, tal vez al final de un supuesto estado de juego destinado a las exclusivas de PS5 y PS4 de Sony Santa Monica.

Estamos en el terreno de las especulaciones, por supuesto, pero hay que decir que hasta el momento La Snitch no ha fallado un solo disparo, por lo que seguiremos atentos a la espera de posibles noticias de Sony, que mientras tanto ha anunciado un oferta vinculada a anuncios de nuevos productos y, posiblemente, auriculares y monitores para juegos.