2 trucos de WhatsApp que no son muy conocidos pero que una vez descubiertos se volverán insustituibles

La aplicación de mensajería es una fuente de utilidades y conveniencia. Hoy os hablamos de dos trucos de WhatsApp realmente “irresistibles”.

en nuestro país Artículos A menudo hablamos sobre la cantidad de funciones que ofrece. Una de las apps de mensajería más utilizadas En el mundo.

En realidad, Últimamente hemos visto muchas pequeñas y grandes revoluciones. que tiene mejorar más nosotros Experiencia de usuario En whatsapp. Solo piensa en los más nuevos. misiónAlgunos todavía están presentes en este momento. versiones beta. como poder Gestiona los participantes del grupo de una forma “más exclusiva”.

o, y cualquiera puede hacerlo, La capacidad de retroceder en el tiempo y eliminar mensajes incluso si la fecha límite ha pasado Máximo.

hoy estamos hablando de Dos trucos más que puedes usar en WhatsApp Y mejorar la satisfacción más en el uso de este maravilloso aplicación de mensajería. Y ahora es real social.

2 trucos de WhatsApp que no debes perderte en absoluto

el primero Selección queremos hablar de eso Puede ser útil en muchas ocasiones.. Como sabemos, la “otra cara de la moneda” en WhatsApp es que cualquiera puede pAfirmando que siempre estamos listos. Entre llamadas, mensajes, voz y más, a veces nos gusta Tirar el teléfono por la ventana Y no pienses más en nada. Sobre todo cuando nos preguntan “¿Dónde estás? Te lo comparto”.

Pero Afortunadamente no hay necesidad de actuar drásticamente. En primer lugar, si el contacto no nos atrae, podemos, por supuesto, bloquearlo. Pero esto no puede pasarle a todo el mundo. Entonces, si nos envían un mensaje de texto por enésima vez diciendo “¿Dónde estás? Te lo comparto”, Literalmente podemos escapar. Finalmente, me siento libre.

solo vamos en el chat “Acoso” y en Función para enviar la posición en tiempo real. En lugar de hacer clic en Enviar de inmediato, eso es suficiente Buscar en el mapa Referirse a un cualquier otro punto. Agregamos al menos en el otro lado de la ciudad. Esta es la posición a la que llegará el urgente.

Gifs inteligentes para compartir

Segundo trucoEn cambio, se revela Útil en la sala de mensajes de voz. Esta característica es amada y odiada al mismo tiempo. Es muy fácil poder emitir una vocal con las manos ocupadas, pero A veces puede ser difícil escucharlo en total privacidad.. Para evitar “desinstalar” los auriculares, esto es lo que podemos hacer.

Existente Una aplicación llamada “Transcriptor” Como lo demuestra el nombre, es capaz de convertir el mensaje de voz en texto. Se descarga e instala en el teléfono móvil. Cuando llega un clip de audio que no podemos escuchar en paz, esto es lo que debemos hacer. Es suficiente Mantenga presionado el mensaje y luego acceda a la función “Compartir”.

Entre las diversas opciones a elegir, Elijamos la aplicación Transcriber. en segundos Obtienes la versión de audio convertida a texto.. Y podremos leerlo cómodamente. cuando y donde queramos.