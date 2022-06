Establece una fecha de finalización para los juegos, algunos ya están disponibles – Nerd4.life

el nuevo Playstation Plus Se acaba de lanzar, pero algunos Juguetes ya estan para Deja el catálogoobviamente basado en acuerdos realizados antes y después de un período en el que ya estaba disponible en la versión anterior del servicio, pero aún así vale la pena estar atento “Fecha de caducidad” Para algunos títulos, que ahora también aparecen en una sección especial.

Al igual que con Xbox Game Pass, los juegos entran y salen del catálogo de PlayStation Plus, y solo unos pocos permanecen consistentes (como las primeras partes de Microsoft, por ejemplo). Por ahora la pregunta sigue siendo muy limitada, pero quizás de cara a nuevos lanzamientos vayamos viendo poco a poco otras versiones del catálogo de PlayStation Plus, esperando que el balance sea siempre positivo.

En particular, en este momento, si se desplaza hacia abajo hasta la parte inferior de la página sobre PlayStation Plus en PS5 y PS4, verá la sección “Última oportunidad para jugar”, es decir,última oportunidad to play”, en el que se informará qué juegos saldrán próximamente del catálogo, en esta ocasión Shadow Warrior 3 y Syberia.



PlayStation Plus, sección “Última oportunidad para jugar”

El primero no estará disponible a partir del 5 de julio de 2022, mientras que el segundo no lo estará a partir del 19 de julio de 2022, tras pasar unos meses en Plus.

Así que tendrás que estar atento a esto. Sección Para tener una idea de qué juegos saldrán poco a poco del catálogo de PlayStation Plus, pero por ahora ya tenemos algunas fechas de caducidad para otros juegos, entre ellos:

NBA 2K22 – 31 de agosto de 2022

CMR 10-31 de agosto de 2022

redención muerta roja 2 – 20 septiembre 2022

– 20 septiembre 2022 Red Dead Redemption – 17 de octubre de 2022

Red Dead Redemption: Undead Nightmare – 17 de octubre de 2022

Os recordamos que la nueva PlayStation Plus de tres niveles está disponible en Italia desde ayer y también os hemos informado de la lista completa de juegos en los diferentes catálogos.