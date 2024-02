'Mary Poppins' ya no es una película para todos: en Gran Bretaña hay prohibición para menores de 12 años por 'lenguaje discriminatorio'

Mary Poppins ya no es para todos. Tampoco es una película para niños. En Gran Bretaña, de hecho, su clasificación ha cambiado de “Películas para todos”.A “Películas para niños menores de 12 años pero sólo acompañados por un adulto”. British Board of Film Classification (BBFC), 60 años despuésEstreno de película famosa con Julie Andrews, La clasificación por edades se ha endurecido para Mary Poppins Argumentando que contiene “lenguaje discriminatorio”, no se recomienda dejar que los niños vean la película solos.

La película de 1964 dirigida por Robert Stevenson ha sido recalificada de “U”, que significa “universal” (para todos), a “PG”, que significa “guía de los padres”. (En presencia de un adulto para un niño menor de 12 años). en Mary Poppins Término despectivo (“hotentotes”) utilizado originalmente por los europeos blancos para referirse a los pueblos nómadas del sur de África para referirse a los deshollinadores. Con la cara manchada de hollín. La BBFC dijo que el término “supera nuestras directrices” para las películas U.

La película tiene lugar en el Londres de 1910 y gira en torno a una encantadora niñera que cuida de los niños de la familia con la ayuda de Bert. Deshollinador móvil interpretado por Dick Van Dyke. En 1965 ganó cinco premios Oscar.Incluyendo Mejor Actriz y Mejor Canción. En la película, el almirante Boom, un ex marine que se cree que todavía está al mando de un barco, usa la palabra F dos veces.

La Junta Británica de Clasificación de Películas dijo que clasificó la película en 1964 y luego nuevamente para su relanzamiento en 2013. Más recientemente, la película nos fue enviada nuevamente en febrero de 2024 para otro relanzamiento en cines, y la volvimos a enviar. a nosotros en febrero de 2024 para su relanzamiento en cines nuevamente. Un portavoz del BBFC dijo: “Ha sido clasificado como 'PG' por lenguaje discriminatorio”. “mientras Mary Poppins Tiene un contexto histórico, el uso de lenguaje discriminatorio no se condena y, en última instancia, excede nuestras pautas de lenguaje aceptable en la “U”.. Por lo tanto, hemos calificado la película como “PG” por lenguaje discriminatorio.