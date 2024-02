“De la calle al escenario” – Oficina de Prensa de la RAI

Segunda cita con “De la calle al escenario”, el programa presentado por Nek que lleva a la televisión el colorido mundo de los artistas callejeros, emitido el martes 27 de febrero a las 21.20 horas en Rai 2. Gabriele Cirelli y Francesca Vialdini serán “espectadores importantes ” para el episodio y apoyará El público del estudio elegirá los tres mejores artistas de la noche. Los artistas seleccionados pasarán directamente a la final con los mejores intérpretes y competirán para ganar el premio al Mejor Artista Callejero de Italia.

Acompañados por el maestro de la banda Luca Chiaravalli en el escenario, los músicos callejeros compartirán con el público sus habilidades relacionadas con cada forma de arte, desde la música hasta el canto, desde el baile hasta los malabares, y deslumbrarán a los espectadores con actuaciones extraordinarias en un solo estudio que recrea la emocionante atmósfera. Una de las plazas más bellas. Cada uno de ellos, además de su talento, lleva consigo una historia personal, a veces conmovedora, a veces caprichosa o divertida.

Los finalistas de la semana pasada fueron la cantante argentina Paula Torres, el dúo de danza aérea Rainmakers y el artista de sombras Mateo Fraziano.

Producido por Rai – Prime Time Entertainment en colaboración con Stand by me y dirigido por Maurizio Bagnosat, el programa representa un valioso escaparate para cantantes, músicos y artistas callejeros, brindándoles la oportunidad de actuar y contar sus historias en la plaza más grande de Italia. . , la televisión.

“De la calle al escenario” es una idea original de Carlo Conti, escrita por Emanuele Giovannini, Leopoldo Ciano, Giona Peduzzi, Maria Grazia Gicenti, Simona Iannicelli, Andrea Cancellario, Luca Pellegrino. Producida por Rai – Prime Time Entertainment Directorate en asociación con Stand By Me, editada por Daniela Di Mario, y para Stand By Me, de Francesco Storlis. Productora ejecutiva de Rai: Roberta Bellagamba. Stand By Me Productora Ejecutiva: Claudia Santilio. La dirección es Maurizio Bagnosat.