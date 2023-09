Mario Alberto Jiménez Flores, México-Provincia de Guadalajara (MEG) a Sudán del Sur

¿Pueden presentarse?

Mi nombre es Mario Alberto Jiménez Flores y soy vendedor de Don Bosco. Soy de la Provincia de México-Guadalajara (MEG) de Cristo Rey y María Auxiliadora. Tengo 33 años y soy de Tijuana, México.

¿Qué te motivó a convertirte en misionero?

Siempre he tenido el deseo de servir, de una manera que me saque de mi zona de confort, realce las cualidades que Dios me ha dado y minimice mis defectos. Viniendo de una ciudad con muchos problemas sociales como el narcotráfico, la inmigración y la drogadicción, y viendo cómo los salesianos trabajan para estas personas, mi corazón no se conmovió, pero intenté ser salesiano y trabajar en esta profesión. , otros jóvenes en otras partes del mundo.

¿Estás contento con el lugar al que vas? ¿Tiene algún temor sobre el nuevo lugar, la cultura y la gente?

Me enviaron a Sudán del Sur, una obediencia que realmente me emocionó. Creo que siempre es un desafío y aterrador estar en un lugar nuevo. Proceso de adaptación, relación con la población local, jóvenes, conocimiento y valoración de costumbres, etc.

¿Cómo reaccionaron tus familiares, amigos y compañeros cuando les hablaste de tu obra misional?

Fue sorprendente la reacción de algunos de mis familiares y amigos porque se preguntaban por qué tuve que salir del país. Esta pregunta es normal, porque mi familia y mis amigos conocen a muchos salesianos que suelen vivir en mi ciudad en las conferencias de “Don Bosco”. Sueñan con verme algún día al frente de los oradores, pero comprenden que el mundo salesiano es muy grande y que yo me he preparado para servir a otras partes del mundo.

¿Cuáles son tus planes y sueños para tu carrera misionera?

Mi único deseo es amar y servir, este es mi sueño. Porque en el amor el corazón no se queda quieto, sino que se mueve para servir. El amor me motiva a conocer y respetar la cultura de las personas. No puede ser más que esto: amor y servicio.

¿Tiene modelos a seguir cuyo estilo y vida de grandes misioneros desea emular?

Tengo como modelos a dos misioneros salesianos: uno es el salesiano don Alberto María D’Agostini, cartógrafo y misionero en América del Sur. Equilibró su pasión por la fotografía, poniendo sus conocimientos al servicio de la misión con su trabajo para proteger a los pueblos indígenas de esas regiones. El otro era Don Luis (Luigi) Polla. Me inspiré en su compromiso con la gente del Amazonas… vivió con ellos, estuvo entre ellos durante años, hasta el final de su vida, fue algo inspirador.

¿Cuál es su mensaje a los jóvenes sobre las opciones misioneras y las vocaciones?

Comprende el llamado de Dios en lo profundo de tu corazón. Todo depende de la capacidad de amar. Aquí estamos hablando de vocación misionera, pero como misioneros salesianos, dondequiera que estemos, en el trabajo o en la familia, debemos preguntarnos: ¿Es esto lo que soy libre de amar y servir? Cuando encuentras un lugar donde puedes amar, aunque haya miedo, caminas con valentía porque tu confianza está en Dios.