Cruzar la frontera para abortar: “Eran 10 al día, ahora son 300”

Desde el año pasado, tras la anulación del famoso Roe vs. Wade -una decisión que garantizó la protección federal del derecho al aborto durante cincuenta años- de la Corte Suprema de Estados Unidos, México se ha convertido en un punto de referencia para muchas mujeres estadounidenses que quieren acceder a la ivg, pero que se lo impiden por restricciones restrictivas. legislación en sus estados.

El problema concierne a los 36 millones de mujeres que viven en 13 “estados rojos” de mayoría republicana. Para acceder a sus derechos sexuales y reproductivos, estas mujeres se han visto obligadas a mirar más allá de las fronteras en los últimos meses.

En Mexico Diversas asociaciones han estado activas desde hace muchos años, desempeñando un papel fundamental de apoyo y apoyo, para que cientos de mujeres en México y más allá tengan acceso gratuito y seguro al aborto, sin cobrar ningún costo por el apoyo brindado.

Se trata de redes “clandestinas”, formadas por activistas y activistas que han decidido tomar medidas concretas para colmar lagunas legislativas que consideran inaceptables, devolviendo la centralidad a conceptos como la libertad de elección y la libre disposición del propio cuerpo. estan definidos Camaradas Y su historia se cruza con la “ola verde”, un movimiento liderado por activistas y grupos feministas en varios estados latinoamericanos. Bañuelos Utilizado como símbolo de lucha.

Entre otras cosas, brindan instrucciones sobre la administración adecuada de misoprostol, un medicamento utilizado para tratar el aborto espontáneo. Estos sistemas se han convertido en puntos de referencia para un número creciente de estadounidenses atrapados en la jaula legislativa creada por la Corte Suprema posterior a Roe v. America Wade.

Recientemente Verónica Cruz, Los Libres, coordinadora de una asociación Camaradas Fundadas hace veinte años en el estado mexicano de Guanajuato, las solicitudes de apoyo a Estados Unidos han aumentado exponencialmente en los últimos meses: si en enero de 2022 promediaban diez por día, aumentaron a 300 tras la decisión de los jueces.

Para hacer frente a la demanda, Los Libres tuvo que ampliar su negocio: en un año creó veinte nuevas redes, que ya brindaban apoyo a más de 200 mujeres estadounidenses que necesitaban un aborto.

Antes Fila vs Vuelco. Wade, El papel de las redes Camaradas Fue decisivo para las mujeres texanas a partir del 1 de septiembre de 2021, cuando entró en vigor el Proyecto de Ley Senatorial 8, precio de la infame “Beat Law”, que penaliza el aborto en Texas. . Desde entonces, estos grupos han tenido que prepararse para responder a la creciente demanda “transfronteriza” de aborto.

Funciones de Camaradas Las asociaciones provida activas en Texas no los ven con buenos ojos. La organización Right to Life está presionando al gobierno local liderado por Greg Abbott para que apruebe una nueva ley que penalizaría a cualquiera que ayude a obtener IVG, incluso si la ayuda se proporciona fuera de las fronteras del estado.

En términos más generales, según muchos observadores, la despenalización del aborto por parte de la Corte Suprema de México representa un salvoconducto para un número creciente de estadounidenses que identificarán a México como un refugio seguro para obtener IVG sin tener que hacer viajes peligrosos y muy costosos.