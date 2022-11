Mara Venier, gravemente enferma dijo en directo: “…nada que hacer”

Mara Vinier y la peligrosa enfermedad crónica contada en directo dejó a todos sin aliento: De esto se trata

Una de las presentadoras que gracias a su tremenda profesionalidad ha llamado la atención de millones de espectadores que la quieren y aprecian especialmente hoy en día es la gran Mara Vinier. La mujer lleva ya treinta y dos años al frente de una emisión dominical llamada Domenica In, entre sus altibajos, desde hace treinta y dos años, la música y el arte en general, como últimamente.

Originaria de Venecia, Mara Venier dejó su país natal para seguir a su primer marido a la capital cuando solo tenía dieciocho años. El chico soñaba con el programa, por lo que Mara decidió probar una carrera cinematográfica también al protagonizar varias películas exitosas, entre ellas diario italiano por Sergio CaponaTomado del cuento wanda de Vasco Pratolini. Además de estas otras películas de ficción y películas de éxito de Mara Vinier como puerta oscura en el episodio Juego Dirigida por Mario Foglitti.

Para descubrir el talento de M.Ara Vinier se encarga de la directora Nanny Lowe, quien se junta con la entonces semidesconocida Rosario Fiorello del famoso Cantagiro. Teniendo en cuenta la profesionalidad de la hermosa mujer, se le ha sugerido domingo en Luca Giurato apoyó en la edición 1992-1993. El director Ray, debido a la sofisticación de Mara Vinier, escribió, al año siguiente, para conducir el programa como solista durante tres temporadas consecutivas, hasta 1997.

La bella presentadora también estuvo presente en otros exitosos programas junto a su querida amiga. María de Filippi, con Tu si que vales. Siempre ha revelado su profunda amistad con la reina de la televisión italiana, y en algunos momentos oscuros, María no hizo más que ayudar a su colega mostrando toda su profunda amistad.

La vida amorosa de Mara Vinier

En cuanto a la maravillosa vida amorosa de Mara Venier, se la relacionó con el famoso colega, ahora amigo Jerry Cala, con quien compartió diversas experiencias cinematográficas con algunos comediantes italianos.

Las dos habían terminado su relación porque Mara había descubierto innumerables infidelidades por parte del hombre lo que la enfurecía mucho.

Hoy, en cambio, los dos tienen una relación fraternal, de completo respeto y cariño mutuo, tanto que Jerry Kalla proclama a la maravillosa Mara Vinier: “mi mejor amigo Con la pasión que queda después del amor y la inteligencia, uno se hace amigo. Era normal para nosotros. Algunas personas se quedan en el corazón y la relación se convierte en algo más hermoso y lleno de complicidad. Me encanta su franqueza, estar siempre boca abajo, comprensiva y lista para impresionar, pero también espontáneamente alegre. Es una de las personas más sinceras que conozco”.

Más tarde también tuvo una aventura con Renzo ArborcCon quien siempre ha tenido una relación especial en la actualidad.

En cambio, hoy Mara Vinier está ligada sentimentalmente al hombre más importante de su vida, Nicolás Carraro. Su relación ha conquistado tanto al público en casa y en Internet que cuando Nicola regresa a casa, la mujer le dedica un post “Bienvenida a casa, cariño”; Los comentarios de la audiencia dejaron sin palabras al locutor, quien leyó algunos: ““Es bueno verte feliz. abrazo fuLos”, “Una pareja maravillosa. Me gustas mucho”, “¡Hermosos, amables y enamorados! Sois tan hospitalarios que nos hacéis sentir invitados a vuestra casa, ¡felicidades!”, “Encantado de volver a veros juntos”, “Nosotros”. te amo”.

Dijo que la enfermedad sigue viva en el show de Mara Vinier

La invitada del episodio de Dominica en el programa conducido por Mara Vinier Ho Ho, Nino D´Angelo. El hombre admitió con el corazón abierto que había pasado por momentos realmente horribles en su vida, los cuales estaban llenos de sufrimiento y dolor.

Dijo en detalle:Estuvo encerrado dentro de la casa durante dos años. Sufría una crisis existencial. traté de ayudarlo, Pero nada que hacer. Sí, he conocido la depresión.He estado arrestado durante 4 años. Ya no quiero hacer nada”.

Todo vino después de la muerte de ambos padres con quienes estaba particularmente apegado.

Luego agregó:La depresión no te hace reír, ni te hace soñar. quedar vacío. No se puede explicar si uno no lo toca con la mano. Una mañana me desperté y vi que mi hijo era viejo Así que tuve que vivir para ellos”.