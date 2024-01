“Mantén mi nombre fuera de tu boca”. ¿Qué pasó? – Corriere

El delantero nigeriano, que se encuentra actualmente en Costa de Marfil con su selección para disputar la Copa Africana de Naciones (que comenzará el 13 de enero), publicó una historia durísima en su página personal de Instagram: “Querida Mamuka GogeliEres un pedazo de suciedad y vergüenza. Me avergüenza tu forma de pensar. Dirigirse a….! ¡Mantén mi nombre fuera de tu boca!

Palabras muy duras hacia el agente de su compañero y el departamento, Kvaratskelia. Pero, ¿qué impulsó a Osimhen a tener esta dramática reacción? Todo empezó con las palabras del agente de Georgia: “Víctor ha firmado un nuevo contrato, pero ¿realmente crees que jugará en el Napoli toda su carrera? Lo digo ahora, irá a jugar a Arabia Saudita en verano”. Luego añadió: “Khvicha no aceptará mudarse a Arabia Saudita incluso si le ofrecen mil millones de euros. Probablemente aceptará jugar en el Real Madrid. , Bayern Munich, Barcelona o Manchester City. Khvicha tiene diferentes deseos y objetivos”. : Quiere tener éxito y ya lo está logrando. Él está entre los tres mejores jugadores del mundo. Todo sucederá en el momento adecuado. “Todavía es pronto. Ningún equipo dirá que no a la idea de tenerlo en su equipo. Cualquiera que sepa fútbol estará de acuerdo conmigo: “No tiene límites y sólo puede mejorar. He contactado con muchos clubes, pero De Laurentiis ¿Permitirle irse? En este momento estamos obligados por el contrato”. De ahí el enfado del delantero nigeriano, que respondió del mismo modo en las redes sociales.