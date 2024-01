Flacadore hace estallar el foro: Olimpia se deshace de la maldita Alba

La segunda parte comienza con un hat-trick Deloa lo que él responde corvina En la misma moneda. Tras un breve tramo milanés, Thiman Decenas de arcos para que el balón vuelva a estar en contactoAlba Berlín. Español Los alemanes remontan mediado el tercer cuarto pero son seguidos por una canasta Sala Para 46-45. marrón Anota de tres puntos, pero la respuesta llega inmediatamente corvina En la misma moneda. Los alemanes siguen marcando desde el arco y Prócida Lleva a su equipo a +5, a lo que responde. Portolani. Voigtman Y A no Con dos hat-tricks consecutivos, el equipo volvió a ponerse por delanteOlimpia Milán. corvina Anota la canasta para poner el 60-58 al final del tercer tiempo. El cuarto periodo comienza con el callejón OOP. Español a Prócidaseguido de una canasta Portolani. Schneider Decenas de arcos que le responden corvina En la misma moneda. A no Milán anota +2, el partido sigue equilibrado. Sala Sin embargo, anotó una canasta para poner el 71-66 a mediados del último cuarto.Olimpia No pudimos dar el empujón decisivo cuando entramos en los últimos cuatro minutos. Delo Marca un hat-trick para -2, al que responde Portolani En la misma moneda. aúnel amanecer Grabar desde la proa con marrón, el equipo que nunca se rinde como siempre. El equipo de Milán responde Sala Sin embargo, desde tres puntos Wetzel Marcó la canasta para poner el 79-76. corvina Milan anota una canasta de +6 con una falta que podría cerrar el partido. a'Olimpia Milán Obliga a los oponentes a romper 24 segundos y gana.Alba Berlín 82-76.





Olimpia Milán-Alba Berlín (16-17, 37-35, 60-58, 82-76)

