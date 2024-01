El Nápoles teme por Kafrara y el Real Madrid teme por Mbappé y Haaland. directo

Agente del ala georgiana Nápoles Jvicha KvaratskeliaMamouka saltónconcedió una entrevista con contenidos muy interesantes sobre el mercado a su compatriota Tsotnei Klinkladze Deportes 1 Georgia. en Osimhen Explicó: “Firmó un nuevo contrato, pero ¿de verdad crees que jugará en el Napoli toda su carrera? Lo digo ahora, irá a jugar a Arabia Saudita en verano. El Napoli aumentó el contrato de Osimhen, pero Khvicha no aceptaría mudarse a Arabia Saudita aunque le ofreciera mil millones de euros. Por ejemplo, probablemente aceptaría jugar en el Real Madrid, el Bayern de Múnich, el Barcelona o el Manchester City. Khvicha tiene otros deseos y objetivos: quiere tener éxito y ya lo está logrando”. Sobre el futuro de su cliente: “Quienes conocen el fútbol estarán de acuerdo conmigo en que Kvaratskhelia no tiene límites y sólo puede mejorar. Me he puesto en contacto con varios clubes, pero ¿De Laurentiis le dejará salir? De momento hay contrato con el club”. De ahí espacio para hipótesis: “¿Barcelona, ​​Real Madrid y Bayern? Está claro que tras una temporada ganadora podría haber interés por parte de Barcelona, ​​Real Madrid y Manchester. Todo sucederá en el momento adecuado, todavía es temprano, también porque Hvicha es un jugador excepcional y está entre los tres mejores del mundo. “Ningún equipo rechazará la idea de tenerlo en su equipo”.