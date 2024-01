Mourinho tras su despido como entrenador de la Roma y Mendes: “Me sorprendió. Él quería seguir”.

“¿Cuál fue mi reacción cuando me enteré del despido de Mourinho? Me sorprendió. No me lo esperaba”. habla así Jorge MéndezEl agente histórico privado en la larga entrevista con gazzetta.it En directo desde los Globe Soccer Awards: “¿Cómo está Mourinho ahora? Tiene la conciencia tranquila. Sabe que ha trabajado duro y bien a pesar de que la Roma tiene una plantilla más limitada que el Inter y la Juventus”.

“Quería continuar – continúa Mendes – y estaba convencido de que lo haría bien incluso si la situación no fuera fácil. Si hubiera recibido llamadas de Friedkins para renovar, nunca habría podido hacerlo. No hubo negociaciones. Mo es un campeón y al final vivió una situación triste que no quería. Con su experiencia sigue siendo un entrenador con 26 títulos… y ganará más. De eso no tengo ninguna duda. El fútbol es resultados y él lo ha hecho. siempre los logré”.

¿Cuál será su futuro? “Es demasiado pronto para decirlo ahora. Es un gran entrenador de equipo. Ha entrenado grandes equipos a lo largo de su carrera. Para mí es sólo una cuestión de tiempo. Es un muy buen entrenador y lo ha demostrado dondequiera que trabaje”. “¿De Arabia? De hecho, los árabes se pusieron en contacto con él hace meses y le hicieron una oferta financiera loca, pero decidió continuar con la Roma porque los ama”.