En directo De Rossi, sigue en directo la rueda de prensa del técnico de la Roma

Fútbol De Rossi

“¿Qué me gustaría recordar? Si Guardiola dijera mi fútbol, ​​habría la misma genialidad y yo aceptaría esa expresión, pero no estoy para nada a su nivel y no sé si tendría esa marca. Creo que si nuestro equipo finalmente es reconocido y los jugadores saben qué hacer entre sí, estaré feliz con eso.“.

Gol de la Liga de Campeones

¿Qué hará feliz a De Rossi al final de la temporada? “Si estuviéramos entre los cuatro primeros de la clasificación. Cuando cambias de entrenador no es fácil, sucede: no es raro, hay algunos problemas que no tengo que analizar demasiado, tengo que empezar de 0-0 y en 3-4 días no lo haces. tener tiempo para analizarlo todo. Afortunadamente soy fanático de este equipo así que no tendré que volver a ver los videos porque los he visto todos, es el equipo que mejor conozco en el mundo así que acortamos esa fase de estudio. La Roma no dice que no, es un poco como le pasó a Pirlo hace años. Hay hombres que se niegan y hombres que se lanzan a ello. No es sólo cuestión de ganas de volver o de nostalgia, la única razón por la que diría que no es si fuera un equipo promedio, pero creo que este es un equipo fuerte y el trabajo nos ayudará a dar una buena impresión.“.