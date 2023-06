Lukaku, sin préstamo: Ahora Zhang está en la esquina. La presión sobre el Milán y la victoria necesita 40 millones

“La maniobra de Milán sobre Romelu Lukaku no fue solo una maniobra disruptiva. Los Rossoneri están realmente allí: hablaron con Chelsea y no solo con la delegación belga. Además de las palabras, también formularon una oferta de compra especial real para el Big Rom Lukaku es el objetivo del equipo de Pioli. Sorprendentemente en algunos aspectos, también por el tipo de política a la hora de comprar jugadores. Pero a veces la dinámica del mercado lleva a desarrollos inesperados. Y por qué no, incluso la rivalidad entre la ciudad: el caso de Thuram después de todo. nos enseña exactamente esto. Y puede ser arrebatar a los hijos uno de los jugadores simbólicos. Su generalidad es desconcertante, lejos del aspecto puramente técnico”.explica La Gazzetta dello Sport.

“Ciertamente, el Inter ahora está de alguna manera en una esquina con Lukaku. Porque los gerentes de Zhang una vez más se dieron cuenta de que no sería posible tomar otra ruta de préstamo para el delantero. Las conexiones fueron fuertes y claras entre el propio Chelsea y el séquito de Lukaku, en particular. a Sebastien Ledor, el abogado que sigue de cerca al belga. Quien lo quiera debe llevárselo de inmediato. Y la cifra es conocida: 40 millones de euros. Ahora Lukaku tiene dos opciones concretas para su futuro: Milán, el camino de Romelu excluye desde el principio, o Arabia Saudí, concretamente el Al Hilal, que le ofreció un contrato de tres años por valor de 30 € Un millón de euros netos por temporada, una presión interminable, que comenzó en las horas inmediatamente posteriores a la final de la Champions League en Estambul con un partido en el Hotel George V. en París y también se repitió en las últimas horas, pero se dice que el último fue menos definitivo que los anteriores porque Lukaku sabe que ahora su estancia en el Inter se complica.Marotta y Ausilio no se dan por vencidos, ellos’ “Haré más intentos. No es una historia que se resolverá pronto, por supuesto. Y quién sabe, tal vez los días pasen jugando para Zhang, quien todavía quiere capitalizar la voluntad de Romelu”. Pero el Chelsea se ve muy rígido esta vez. Y a diferencia del pasado, los ‘blues’ tienen dos opciones concretas para recuperar parte de los 113 millones de euros gastados hace apenas dos años.