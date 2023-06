Luca Napolitano se lleva el Lancia Pu+Ra HPE a la carretera

declaración de método

Lancia no quiso compartir ciertos detalles sobre el tren motriz. Por lo tanto, todavía no sabemos nada sobre sus características técnicas. Sin embargo, esto no es un problema porque Pu+Ra HPE no prevé ningún modelo de serie en el futuro. más interesante son soluciones tecnicas que encontramos dentro de ella El nuevo sistema de infoentretenimiento SALA (Sound Air Light Augmentation) a través del cual se pueden gestionar las funciones de audio, climatización e iluminación, de manera que permite al conductor y al pasajero adaptarse al entorno dentro del vehículo, simplemente tocando un botón o utilizando el botón de sonido.