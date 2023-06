Lozano, sin oferta de la Premier: Futuro en Arabia Saudí o México (CorSport)

El mexicano no se deja intimidar por las perspectivas árabes y se toma su tiempo. Su renovación con el Napoli fue complicada

Db Reggio Emilia 17/02/2023 – Campeonato de fútbol Serie A / Sassuolo-Napoli / Photo by Daniele Buffa/Image Sport Photo by: Hirving Lozano

Corriere dello Sport echa un vistazo al futuro de Hirving Lozano. en el del mexicano Nápoles Sin embargo, Arabia Saudita tiene sus ojos, no un objetivo que él quiera. Lozano sueña con la Premier League, sin embargo, ninguno se ha presentado por el momento. Si no llegan ofertas, Lozano puede aceptar la invitación de Arabia o regresar a México. Por supuesto, su renovación con Napoli se complica por el hecho de que el presupuesto de una política introducida por el club de De Laurentiis hace dos años ahora no incluye salarios.

Diario deportivo escribe:

“Como Lozano ya ha abierto la maleta en el ataque objetivo de la derecha, ahora solo ha sacado un poco de pólvora y pronto puede empezar a llenarla, a la espera de una oferta que le convenza. De momento no le hacen cosquillas las perspectivas árabes”. , pero en junio siempre está tratando de ganar tiempo con la esperanza de apelaciones europeas (sueña, pero todo está tranquilo). Si no vienen, Saki, en Nápoles desde 2019, el contrato expira en 2024, salarios por encima del presupuesto, renovación complicada- puede empezar a plantearse la idea de volver a empezar desde los Emiratos, o si quiere, puede volver desde México a casa”.

El Napoli ya tiene nombres en su libreta para sustituir a Lozano. Adama Drey ha sido perseguido en una transferencia gratuita durante meses, y el Milán tiene grandes esperanzas en el codiciado compromiso, pero el club de De Laurentiis también está intrigado por la idea de un regreso al negocio con Lille (después de Osimhen) y está pensando en Eden. . Zegrova. 24 años de edad,”Extremo con una asistencia fácil”.

Hace unos días, el Corriere del Mezzogiorno escribió lo siguiente sobre Lozano:

Los primeros rumores sobre Lozano apuntan a un salario atractivo en el mercado del fútbol europeo, a partir de los 10 millones de euros por temporada. El Napoli está esperando una oferta oficial, la petición llegará a los 30 millones, pero parece que el club de De Laurentiis puede aceptar incluso menos. Quince millones de euros son unos 50 millones pagados en el verano de 2019 (comisiones incluidas) pero es la cantidad mínima para reembolsar la marcha de un jugador que se marcha libre en junio de 2024″.