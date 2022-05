Dirige las ventas de turismo de venganza. El objetivo ahora es integrar

Reservas más allá de todas las expectativas, ideas de viaje que ya están pensando en metas ambiciosas: Ese 100 millones de euros de participación en los ingresos Ya se ha fijado un objetivo para 2020, que ahora se está fijando el operador Capitoline Tour Objetivo para el ejercicio 2022-2023. “Es un límite psicológico: como crecer un poco”, explica el director ejecutivo del Tour Operador Capitolino. Danilo Curci.

Por otro lado, las ventas van bien: “Claramente hay un fuerte componente emocional que impulsa las reservas -añade Cursey-. Registramos los mejores números en todas partes, son alrededor de 35. La única excepción es Japón, que desafortunadamente todavía es difícil de lograr. Nuestras ubicaciones clave en particular están funcionando bien. Primero el Estados Unidos, Caribe y Polinesia (un tercio) a menudo se solicitan junto con extensiones marítimas. Continuará Dubái, Ganó gran popularidad durante el período de la Expo y sigue atrayendo una atención considerable. y luego el Maldivas Para los que buscan descanso. Sin olvidar Seychelles, Actualmente están experimentando la tasa de crecimiento relativo más fuerte de todas. Para aquellos a los que les gustan los viajes de alta calidad, recomiendoSudáfrica Y estoAustralia. Finalmente, el México“.

En América Central y del Sur, Idee per Viaggiare se beneficia de la actividad impulsada por la publicidad Obtenga la marca históricamente significativa de Marcelli A finales del año pasado: “Queríamos potenciar aún más los diez años de experiencia mexicana que ya tenemos y abrir el Sur al nuevo mundo. Todo comenzó con la contratación de cinco fuentes de Marcelletti, que siempre se ha especializado en estas partes del mundo. Entonces surgió la oportunidad de adquirir la marca, y no la dejamos escapar. Hay muchas marcas en turismo que tienen una gran historia y luego acabaron en el olvido. Ojalá Marcelette se merezca su propia secuela, gracias a la nuestra. por IPV. Y los resultados son beneficiosos: Con la excepción de México, Perú está mejor, que ocupa el sexto séptimo en cuanto a volumen de ventas”. Eso no es todo, agrega Karzi: “En el futuro imaginaré a otros a través de IPV.. Por supuesto, cualquier actividad de este tipo debe tener una lógica inherente y ser coherente con el resto de nuestra oferta”.

A pesar de que el mercado finalmente está en el momento más favorable, Karzi sigue firme en sus pies: “Necesitamos integrar el crecimiento: asegúrese de que no sea medieval, con el fin de evitar el riesgo de terminar como conejos en el atletismo, dejando fuera la oportunidad de que otros alcancen un tiempo récord después de algunas rondas frente a todos. La epidemia nos ha enseñado una cosa por encima de todo: cuando te enfrentas a un evento impredecible, ya no todos los planes y mejores resoluciones funcionan. Sólo es posible ceñirse a los propios recursos. ” Por esos arreglos reservados en tiempos de vacas gordas. “Eso es lo que hicimos en los dos años de la epidemia. Ahora que las cosas finalmente han vuelto a la dirección correcta, la lección no se puede olvidar”.