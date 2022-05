Aise.it – ​​​​Agencia Internacional de Prensa Extranjera

Ciudad de México \ Hielo \ – “Octava edición este año en México Rally Maya Ve la participación de un grupo femenino formado por las italianas Prisca Tarafi y Marina Grossi“. Da el mensaje Massimo Parsisa Arriba “Punto de reunión”Portal a la Ciudad de México.

“Prisca – Carrera Panamericana, hija del piloto, plusmarquista, piloto de pruebas y diseñador Piero Darufi, ganador de 1951, Turka Florio 1952 y Mille Miglia 1957, correrá tras convertirse en protagonista en 2021. La 34ª edición de Carrera, que tuvo colocar entre 6 km y 10.000 km en la Oltra a 10.000 km.

“Estamos muy contentos de participar en este rallye – dijo a PuntodinCandro – afortunadamente algunos días son festivos porque algunas fases pueden ser muy largas y agotadoras”.

“Estuve en México – dijo para mi segundo Panamericano en octubre del año pasado. Hace setenta años que mi padre ganó la edición de 1951 con el Ferrari 212 Inter. Es una ocasión muy especial. parte de esta gloriosa carrera, Guerrero fue una linda experiencia no solo desde el punto de vista deportivo sino también desde el punto de vista humano. Veo amigos mexicanos que venían a visitarnos desde pequeños porque mi padre formaba un lazo muy fuerte. Hay muchos recuerdos de estas tierras en nuestra casa de playa: un Tirantes, combos, cuadros, sombreros… así que volver aquí es una continuación de los sentimientos que siempre he sentido”.

“Rally Maya – subrayó Priscilla – una carrera desconocida en Italia, nunca había oído hablar de ella cuando vino Benjamín de la Pena. Sin embargo, debo decir que fue una carrera hermosa con autos fantásticos. Participo en el 1960 Alfa Romeo Giulietta Sprint, y me gustaría enfatizar que Marina Grossi y yo somos el único personal femenino en los autos más fotografiados. Disponible. Incluso en condiciones extremas, el motor funciona muy bien, evitando problemas de sobrecalentamiento con un ventilador adicional ”.

“Fue genial conocer a Marina, porque nos conocemos desde los días en que yo corría en los campeonatos italiano y europeo, y él era el copiloto del otro equipo. Nos volvimos a ver después de 25 años”.

“Llevo 18 años prácticamente viviendo en Playa del Carmen -explicó Grossi- y poder reencontrarme con Priscilla y, sobre todo, reencontrarme conduciendo es una experiencia única.

Tras la etapa final del sábado 28 de mayo, Darufi se encuentra con su amigo piloto Giampattista Gianokoro.

“Cada vez que vengo a México -explica- surgen ideas y proyectos. Queremos publicitarlo aquí. [il soprannome originale dato a Piero Taruffi dalla stampa messicana nel 1951, nda] La idea sería crear esto al comienzo de Raleigh Maya 2023. Hablamos de esto con Luigi de Sierra, el embajador de Italia en México [e con il presidente della Camera di Commercio Italiana, Lorenzo Vianello, nda]””. (Hielo)