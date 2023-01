Los primeros signos de un reinicio. Las empresas esperan un aumento en la producción – Corriere.it

En frente de exportacionesEl Centro de Estudios Confindustria sigue viendo una continuación de altibajos, con un +3,8% en noviembre después del -1,5% en octubre. Los países no pertenecientes a la UE, en particular Estados Unidos y Turquía, son la fuerza impulsora. La buena noticia es que el producto interno bruto de EE. UU. creció más que las estimaciones preliminares en el tercer trimestre, gracias a un mayor consumo. Por otro lado, las ventas en China y, obviamente, en Rusia son lentas. Para las exportaciones Made in Italy, los indicadores para el inicio de 2023 siguen siendo negativos según los pedidos de fabricación extranjeros, frente a la débil demanda mundial. En el mercado europeo, el panorama es más estable. Las expectativas de menor inflación juegan un papel positivo. En sentido negativo, los del BCE están decididos a seguir endureciendo la política monetaria, con el riesgo de que la recesión juegue de nuestro lado.