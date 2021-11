Los nuevos discos Primebo fueron probados en México

Ferrari Constructors apunta al tercer puesto en el Campeonato del Mundo y está luchando con McLaren para lograr este objetivo, pero a pesar de ser completamente diferente al coche del próximo año, el equipo de Maranello no ha dejado de pensar en la temporada 2022. Está en la carrera.

Un ejemplo notable lo vimos en la adopción del nuevo sistema híbrido, que permite que el SF21 controle la brecha de potencia con el motor Mercedes, gracias a la diferente administración de la electricidad por valor de más de los diez caballos de fuerza encontrados.

Scuderia ha decidido presentar este paquete de innovación 2022 en Power Unit No. 4, y puede recopilar datos importantes sobre el rendimiento del sistema en función de la confiabilidad: en el banco de pruebas puede simular las condiciones de carrera más extremas, pero no hay nada mejor que evaluar durante GP , están seguros de lo que está sucediendo en el próximo campeonato. Estas son características que deben mejorarse o arreglarse al final para ser consideradas.

Y este no es un caso aislado porque Ferrari presentó un nuevo disco de freno Prembo en la primera sesión de entrenamiento libre del GB mexicano. La solución no escapó a nuestro escrutinio Giorgio Piola, Porque los orificios de refrigeración tienen un diseño inusual en comparación con lo habitual: vimos discos con más de 1400 orificios en filas diagonales con siete orificios. Esta característica no ha cambiado, pero lo que sí es diferente es que por cada seis ventilaciones se evitan dos agujeros, mostrando un diseño decididamente alterado.

Lee mas:

Al parecer, todos tienen la boca cosida y nadie está dispuesto a dar explicaciones (en realidad, los mecánicos de Ferrari intentaron tapar a Piola con sus disparos cuando intentó atrapar el cambio), pero entendimos que el equipo Cavalino probaría algunas cosas diferentes. Debido a la introducción de llantas y neumáticos de 18 pulgadas, el espacio estará disponible en rojo el próximo año cuando se introduzcan discos con un diámetro de 330 mm en comparación con los discos actuales de 280 mm.

Primo ha estado desarrollando soluciones innovadoras para entregar el mismo sistema a todos los equipos que entrarán en vigor este año, pero como recordarán, la FIA canceló esa licitación, impidiendo un trabajo de investigación. La empresa con sede en Bérgamo continuó.

Algunas ideas de ese desarrollo podrían relanzarse en 2022 asientos individuales y los experimentos llevados a cabo por Charles Leclerc y Carlos Science en México lo demuestran. Ferrari está haciendo un gran trabajo bajo el radar de volver a ser un héroe en el próximo campeonato, esta vez solo podemos entender algunos aspectos, sin embargo, es una señal de querer volver a un perfil muy alto.