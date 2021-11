Dos murieron y los turistas huyeron

Vacaciones en la playa con tristeza யுகடன். A las tres de la tarde del jueves pasado‘Hyatt Jiva Riviera, Un hotel a media hora al sur Cancún. El resort celebra la expansión especial de la colorida celebración mexicana dia de los muertos el 2 de noviembre, especialmente dedicada a los huéspedes LGBT. La extensa playa, desapercibida para muchos hoteles de cinco estrellas, se desbordaba de turistas a la hora de la siesta; Algunos jugaban voleibol, otros estaban tumbados en las tumbonas, luego parte de la cruda realidad mexicana se había infiltrado en el hotel de lujo.

Una lancha a motor se acercó a la orilla; Quince o más personas a bordo corrieron a la orilla y comenzaron a disparar ametralladoras. Esta es una prueba de una familia mafiosa que tiene como objetivo capturar al líder de una banda rival. Fuentes no oficiales del gobierno dijeron ayer que el secuestro continuaría, pero dos de los atacantes murieron en el tiroteo, al que asistieron guardias que se bañaban la cabeza. Para el resto de turistas, el intercambio de disparos fue el comienzo de un sueño que duró varias horas. Todos corrieron a través de la delgada franja de palmeras y jardines que separaban la playa de los hoteles y trataron de confundir a todos con la seguridad. Una escena caótica en la que uno de los infortunados, que estaba muy cerca de donde aterrizaron los comandos, recibió un disparo y resultó herido en la cabeza. Ninguno de los turistas estaba a la vista de los atacantes y todos se reunieron a salvo en el vestíbulo del hotel sin ninguna explicación de lo que estaba sucediendo. Al regresar a la habitación, se les indicó que se encerraran y no abrieran la puerta a nadie, temiendo durante horas lo que experimentarían si fueran el objetivo de un ataque terrorista. Afortunadamente, el tiroteo terminó en la playa, y al final de la misión el grupo armado partió en el mismo barco en el que llegó. Esta no es la primera vez en los últimos meses que estalla la violencia en las playas blancas de Quintana Roo y en el largo tramo de agua cristalina en la Dolce Vita de Bahía Pedembich. Hace dos semanas, el asesinato ocasional de dos jóvenes turistas en el restaurante Tulum causó revuelo. Un bloguero californiano de ascendencia india y un amigo alemán fueron baleados por dos bandas rivales dentro del club.

Investigaciones posteriores llevaron a redadas policiales en los sitios de dos grupos criminales: Los Bellons y Los Combich, en los que se encontraron drogas, armas y municiones de tamaño comercial. En octubre, la policía de Playa del Carmen llevó a 26 personas, en su mayoría 26 narcotraficantes, a la cárcel después de que un agente de la ley fuera asesinado a tiros. Hasta ahora, la península de Yucatán y la costa caribeña han estado en gran medida protegidas de la avalancha de violencia que afecta a grandes áreas de tierra en todo el país, y la santidad del turismo estaba garantizada contra la delincuencia.

La epidemia de la Riviera Maya es particularmente insidiosa porque afecta al negocio del turismo, que representa el 8.2% del PIB mexicano. El presidente Obrador anunció este año ambiciosos planes de inversión en Quintana Roo, construyendo un aeropuerto internacional en Toulouse y abriendo una estación de tren en el Ferrocarril Maya, que conectará las pequeñas playas de la costa con la ciudad de Cancún. . La guerra costera frente al Hyatt Siva Riviera ciertamente no será el mejor estímulo para el futuro desarrollo del turismo en la región.