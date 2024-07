Los Estados Unidos de América, corriendo contra el tiempo para evitar un golpe fatal: los demócratas se aferran a Kamala Harris y Michelle Obama

Es poco probable que sea posible: el mezclador en el que terminaron es increíble Michelle Obama Y Kamala Harris. Todo lo que hizo falta fueron 90 minutos al aire. cnn Reabrir la carrera interna dentro del Partido Demócrata a la espera de los aperitivos Elecciones americanas. Y ahora Joe Biden Se refugia detrás sin comentarios Con intentos inútiles de sostener espejos, el mundo parece obligado a lidiar con la realidad: ahora hay muchos, cercanos o lejanos al primer ciudadano de Estados Unidos, que apoyan la opción de dar un paso atrás.

¿Qué dicen las encuestas de opinión sobre Obama y Harris en las elecciones estadounidenses?

Y luego ahí EncuestasHasta ahora, Michelle Obama parece ser la única representante demócrata capaz de derrotarla Donald Trump En las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Así lo afirma una nueva encuesta de Reuters/Ipsos, que lo atribuye en una hipotética comparación con un ex la primera dama El 50% de los votos, frente al 39% del expresidente, mientras que el 4% de los entrevistados dijo que no votaría. La misma encuesta encontró que Joe Biden y Trump estarían actualmente codo a codo, con 40% de los votos para cada uno.El 8% se inclina por otros candidatos y otro 8% no irá a votar.

Según una encuesta realizada por el sitio web cnn, En cambio, entre los votantes registrados en los días posteriores al debate, la ventaja de Trump sobre Biden podría haber aumentado al 1,5%. 6 puntos49% frente a 43%. Pero ese porcentaje bajaría a dos puntos, del 47% al 45%, si Harris compite contra el expresidente en noviembre. La misma encuesta indica que el 56% de los votantes demócratas cree que el partido tendría más posibilidades de ganar con un candidato distinto al presidente de 81 años.

¿Quiénes son Michelle Obama y Kamala Harris?

Michelle Lavonne Robinson Obamanacida en 1964, es abogada (que ha trabajado en organizaciones sin fines de lucro en el campo de la propiedad intelectual y la educación), escritora y esposa del 44º presidente de los Estados Unidos. barack obama. antes la primera dama A través de sus cuatro iniciativas principales, la afroamericana se ha convertido en un modelo a seguir para las mujeres y una defensora de familias saludables, miembros del servicio y sus familias, educación superior y educación internacional para las adolescentes. a’prometido natoAl igual que su marido Barak, dejó una pequeña pero significativa huella en su historia. conferencia democracia, donde se presentó como ““servidor público imprudente”El 25 de agosto de 2008, fue la señora Obama quien pronunció el discurso de apertura del evento, describiéndose a sí misma, a su esposo y a su familia como la encarnación deAmericano sueño. La señora Obama ciertamente trae consigo los ingresos y ocho años de experiencia en la Casa Blanca, con todo lo que necesita. La elocuencia del sueño. Lo que llevó a su esposa a ganar en 2008.

La misma edad que Michelle Obama. Kamala Devi Harris Es hija de activistas de derechos civiles desde hace mucho tiempo y también es abogada. En 2004, fue elegida Fiscal de Distrito de San Francisco: desde este puesto pasó a Fiscal General. Un ícono del movimiento por los derechos LGBTQIA+presidió la primera boda entre personas del mismo sexo desde la cancelación Proposición 8. Creó la Unidad de Justicia Ambiental y creó un programa innovador para brindar a los reincidentes relacionados con drogas la oportunidad de obtener un diploma de escuela secundaria y encontrar empleo. Pero en la década de 1990, se especializó en la Fiscalía de Distrito del Condado de Alameda procesando casos de violencia sexual contra menores. En 2010, fue elegida Fiscal General de California, donde supervisó el Departamento de Justicia más grande del país. Tras ingresar al Senado en 2017, Joe Biden la eligió como su suplente durante la última campaña electoral.

Las fortalezas de Obama y Harris

Aparte de las encuestas, que a menudo se mueven al borde del estómago de los votantes, ¿qué pueden aportar estas dos mujeres a la arena demócrata que sea suficiente para intimidar al Partido Republicano? En cierto modo, los dos tienen bolsas opuestas en el pasillo electoral: Michelle Obama, a pesar de tener una carrera sólida a sus espaldas, tiene su punto fuerte en… popularidad. Obama, con su marido -pero también sin él- siempre ha mostrado su carácter y personalidad, implementando campañas y proyectos paralelos pero no necesariamente coincidentes con las campañas y proyectos del ex presidente estadounidense. Hay mucho por convertir El fenómeno de la costumbre.Influir en millones de mujeres, niños y adultos de todo el mundo a través de actividades y proyectos caritativos. Tres lunes, sin embargo, neto deArs Hablar en público, Es el animal menos político de los dos.inexistencia honor honor Ni en la justicia, y mucho menos en las instituciones democráticas estadounidenses.

Pero lo que Kamala Harris tiene y reivindica no es sólo en la profesión antes de asumir el cargo, sino también en el Congreso de Estados Unidos: de 2016 a 2020, la carrera política de Harris experimentó, de hecho, una repentina aceleración que la llevó a asumir la presidencia. El asiento que Barbara Boxer ocupó durante 24 años y se impuso en Primarias en el bosque California, incluso antes de la votación final. Durante unos meses en 2019, parecía que podría convertirse…Intruso En la carrera entre los demócratas, después de un buen comienzo. Gran prueba de carácter, el 27 de junio de 2019, cuando Biden se acusó a sí mismo de obstrucción en el llamado pasado lejano. En autobuses, Gran Proyecto de Integración de Menores. Meteor se desgasta rápidamente y se retira sin siquiera participar en una prueba electoral. Biden se sacó la chistera y lo prefirió Elizabeth Warren“Culpable” de no tener suficiente gravedad Sobre las minorías.

Archivos esenciales: inmigración y aborto

Ciertamente, hablar de un “programa” para estos dos distinguidos hombres es prematuro y en parte engañoso. Lo que es seguro es que cualquier plataforma democrática construida en torno a uno debe necesariamente tenerlos en cuenta. Grabar archivos. Inmigración Y frontera sur tal vez sean ambos Título Más sensiblemente, ambos hicieron frecuentes revelaciones al respecto. Si Obama interviene varias veces en este tema, señalando con el dedo a la política migratoria de Donald Trump (aunque con otra). la primera dama(Laura Bush), con especial interés por los menores, Harris fue víctima de la patata caliente que le pasó Biden, quien a su vez se vio obligado a rendirse ante una orden ejecutiva, ante el fracaso de la medida. De ambas partes Voltealo. A pesar de esto, Harris continúa invocando la elección bipartidista sobre el tema, particularmente en la protección de los derechos humanos. SoñadoresEsta cuestión puede costarle al país la apatía de los grupos de minorías más jóvenes y progresistas.

Llegando a golpe Roe contra Wade, Obama participó en las protestas de numerosos activistas políticos, que denunciaron las consecuencias devastadoras de la decisión del Tribunal Supremo y les pidieron que participaran en la campaña en defensa de los derechos humanos.aborto espontáneo, fue citado como un derecho sin ninguna calificación o reserva, y no simplemente como una remisión a casos extremos. La vicepresidenta Harris también se ha pronunciado contundentemente sobre este tema, habiéndolo condenado en repetidas ocasiones. Crisis de salud A raíz de la decisión del tribunal, el debate giró hacia la libertad personal y no sólo a cuestiones relacionadas con la salud de la mujer.

Más allá de los temas polarizantes, sabemos poco sobre las prescripciones y orientaciones políticas específicas de los candidatos. Economía o La política exterior.



Cuatro meses parece muy poco tiempo para construir desde cero Un programa político, sin tomarlo prestado del programa de Biden, que será retirado. Pero todavía basta con al menos personalizarlo, e intentar todo lo posible para intentar no perder. O al menos será mejor perder.